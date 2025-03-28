母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

▲罷免吳沛憶團隊錯假率高達四成。（圖／罷免吳沛憶團體提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員劉耀仁等人，日前因為不滿罷免綠委吳沛憶連署書錯假率高達4成，且有多位死亡連署，具狀告發偽造文書罪。昨（27日）罷免吳沛憶領銜人李孝亮的媽媽則發出聲明表示，兒子李孝亮會擔任領銜人全來自國民黨高層的指令，兒子事前完全不知道包括連署資料跟內容等等，憂心兒子會背上刑事責任。對此，綠委吳思瑤今（28日）表示，李媽媽作為母親保護兒子，國民黨卻利用年輕人冒名連署、造假連署，把所有可能的法律責任都丟給青年軍，這是國民黨對待年輕人的方式嗎？

李孝亮媽媽痛批，以李孝亮名義在國民黨高層授意下被送出的提議書，光是在第一階段錯假率就高達4成，還有108位已過世的人被送出連署，不合格率是全國最高的，但李孝亮對這些內容是毫不知情，「但當進入第二階段，要求的份數多10倍，緊接而來的困難度必多幾十倍，作為親人，我不希望李孝亮因為第二階段連署承擔更多風險。」李則表示，身為兒子，無法否認那是出自一位母親最深沉的愛與擔憂，「但作為一個有理想、有責任感的年輕人，我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫。」

對此，吳思瑤表示，看到昨天罷免吳沛憶的領銜人非常年輕，是國民黨青年軍，他媽媽看不下去，看到年輕的兒子被國民黨高層利用，利用年輕人作為政治鬥爭工具，更是利用年輕人冒名連署、造假連署，把所有可能的法律責任都丟給青年軍，這是國民黨對待年輕人的方式嗎？

吳思瑤指出，國民黨對於年輕人就是用完就丟，或趁還有利用價值的時候拱出來，施壓要求擔任罷免吳沛憶的領銜人，相信這位李媽媽說的是事實，作為母親保護兒子，這是大家可以判斷的事實。

吳思瑤直言，沒想到國民黨還是持續否認，國民黨怕掀開茶壺風暴，會拆穿從過去到現在，國民黨發動的惡罷、亂罷行徑，這都是國民黨中央高層授意，甚至施壓年輕人，連領銜人都是拐騙而來。



吳思瑤表示，自己也被鎖定惡霸，發動罷免的青年團中，有沒有類似不是基於個人意志，或是受到高層的拐騙、壓力，這都不應當發生，對於這位李先生跟李媽媽高度同情，民主不能造假，更不能違逆人民的真實意志，不管是造假連署人或是施壓領銜人都是造假，民主不容造假，更不容犯罪。