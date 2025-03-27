批各部會不提預算解凍案　羅智強爆：民進黨內部指示要「慢慢來」

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨政府不滿今年度中央政府總預算遭在野黨刪凍。國民黨立委羅智強今（27日）質詢時問考試院秘書長劉建忻，考試院何時會提出解凍案？劉建忻表示會盡快提出，但羅智強接著爆料，他有接獲到民進黨內部消息指出，要求各部分解凍案「慢慢來」，這樣才可以繼續抹黑在野黨。劉當場略顯尷尬直言「沒有接到這樣的指示」。

考試院秘書長劉建忻今（27日）赴立法院司法及法制委員會進行業務報告並備詢。質詢過程中，羅智強關心何時提出預算解凍案，劉建忻表示，考試院狀況是凍結3成，對未來運作確實有影響，但因昨天才剛公布，後續會盡快提出解凍案。

羅智強說，報告提來合理的話，「我羅智強一定第一個投下解凍的票」，但到底何時要送來？明天送出？下週送出？下下週送出？劉建忻表示，據他了解，同仁都有在處理，但下周應該沒有辦法，回去盤點會再做說明。

羅智強接著說，民進黨政府一直說在野黨凍結預算，政府要倒掉，明天民進黨又要去癱瘓立法院，民進黨還下鄉到處說凍結預算對政務影響多大，可是都沒看到政府有加快解凍腳步。

羅智強嗆，要不要等年底、明年底、十年後？劉建忻尷尬回，「不會拖這麼久」，羅說下周不行，下下周可不可以？「你們自己都不著急，憑什麼到處講凍結案對政務有影響？即便凍結三成，早點弄出來，4月解凍預算就可以用，4月初行不行？」劉建忻僅回，「我來努力。」

羅智強揭露，連個期間都不肯回答，他有聽到各部會有接到指示，來自民進黨內部，解凍案全部慢慢來。劉建忻苦笑，表示他沒有接到指令。



