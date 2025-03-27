母控任罷吳沛憶領銜人「藍高層施壓」　李孝亮急斥：是我自願的

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員劉耀仁等人，日前因為不滿罷免民進黨立委吳沛憶的連署書錯假率高達4成，具狀告發偽造文書罪。今（27日)罷免吳沛憶領銜人李孝亮的媽媽則發出聲明表示，兒子李孝亮會擔任領銜人全來自國民黨高層的指令，兒子事前完全不知道包括連署資料跟內容等等，面對第一階段幽靈連署錯假率高，憂心兒子會因此要背上刑事責任。李孝亮晚間澄清，自己選擇站出來，是經過思考後的決定，而非被誰利用，也不是被誰逼迫。

李孝亮媽媽今日發出聲明呼籲，國民黨不應該把壓力加諸在一個年輕人身上。對吳沛憶立委的罷免案，有所謂「AB隊」，A隊在送件後旋即爆發備補領銜人設籍未滿四個月，資格不符的問題在2月5日被退件。所謂的B隊，事實上是2月6日國民黨高層的主管要求李孝亮擔任領銜人，並隨即在2月6日送件。李孝亮媽媽爆料，國民黨高層完全沒有跟李孝亮說明領銜人必須負的責任，在倉促的任命與要求下，李孝亮完全不知道這些連署書的來源和內容。僅僅是因為不敢反抗長官的命令，因此在不了解實情下，成為吳沛憶罷免案領銜人。

李孝亮媽媽痛批，以李孝亮名義在國民黨高層授意下被送出的提議書，光是在第一階段錯假率就高達4成，還有108位已過世的人被送出連署，不合格率是全國最高的，但李孝亮對這些內容是毫不知情，「但當進入第二階段，要求的份數多10倍，緊接而來的困難度必多幾十倍，作為親人，我不希望李孝亮因為第二階段連署承擔更多風險。」

不過李孝亮晚間則緊急發出聲明滅火，自稱看到母親的公開聲明心裡五味雜陳，身為兒子，自己無法否認那是出自一位母親最深沉的愛與擔憂，「我知道，這場罷免行動讓您難以安眠、壓力沉重。您擔心我涉入政治、擔心我一個年輕人承受不來，也擔心我會成為別人的箭靶。」李孝亮表示，謝謝媽媽為他說話，但作為一個有理想、有責任感的年輕人，他選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫。

李孝亮強調，這是一場理性的政治行動，他站出來擔任吳沛憶委員罷免案的領銜人，不是因為「被指派」，而是因為深感作為公民，有權利也有義務表達不滿，在基層聽見太多民眾對吳沛憶長期空轉、不接地氣、關注網路聲量卻忽略地方需求的失望。國民黨依法發動罷免，就是讓人民有一次重新檢驗的機會。這不是對誰的仇恨，也不是政黨鬥爭，而是民意的自然流動。作為一個台北市民，自己本來就有權利提出罷免，作為一個年輕人，自己更相信制度的力量，而不是只敢在鍵盤後抱怨。

李孝亮說，在法律上已具備成為領銜人的一切資格，設籍在中正、萬華區早已超過法定期限，罷免提案的每一項資料，也都有依法備齊，「有人說我年輕、沒經驗，但法律從來沒有年齡歧視。民主制度的可貴，就在於每一位公民不分年齡、背景，只要符合法定條件，就有參與政治的權利。我願意承擔責任，也願意接受檢驗。未來面對第二階段的挑戰，我將更加勇敢的面對，努力克服一切困難。」

最後，李孝亮向媽媽喊話，希望媽媽也能為他感到驕傲，生長在一個民主社會，自己選擇相信制度，而不是恐懼壓力，「我有信心走完這條路，因為這條路上有很多陪伴的夥伴，請您不用擔心，也不讓支持我的人失望。」