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遭遇嚴重車禍滿4個月　議員陳芳盈曝「只剩右眼能看」： 請再等等我

▲▼雲林女議員陳芳盈遭遇嚴重車禍，今天滿四個月。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）

▲雲林女議員陳芳盈遭遇嚴重車禍，今天滿四個月。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈，下同）

記者郭運興／台北報導

去年11月24日雲林縣議員陳芳盈及陳姓助理騎乘機車，發生嚴重車禍，遭到一名蕭姓男子駕車逆向撞上，當時陳芳盈傷勢嚴重，經急救後才恢復意識，震驚各界。陳芳盈今（27日）表示，車禍至今滿4個月，自己很努力復健，也努力讓自己變得更好，但左眼視力依然一片黑暗，只剩右眼能看。她強調，自己有信心，一定會重新站穩腳步，「親愛的朋友，請再等等我」。

陳芳盈表示，從11月24日車禍至今滿4個月了，從拄拐杖到能緩步行走，是很大的進步。但她仍無法久站、無法使用蹲式廁所，偶爾還會暈眩，而左眼的視力依然一片黑暗，連紅綠燈也看不到。

陳芳盈說，自己真的很努力在復健，也努力讓自己變得更好。只是目前還有疼痛與不便，偶發的狀況讓她無法參與一些行程與聚會，真的非常抱歉，因為只剩右眼能看，有時沒看到朋友打招呼，也請見諒。

陳芳盈強調，但自己有信心，一定會慢慢恢復，重新站穩腳步，回到大家身邊，「請再等等我，謝謝大家一直都在」。

而國民黨立委羅智強也留言加油打氣，辛苦了，不要太心急，身體先養好，雲林鄉親會體諒的，加油！

▲▼雲林女議員陳芳盈遭遇嚴重車禍，今天滿四個月。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）

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