綠線捷運開發富台國小遷校終有進度　謝美英：翻轉富台生活圈

▲市議員謝美英質詢捷工局局長劉慶豐指出，她提出「配合綠線捷運開發，富台國小遷校」建議案，終於有了進度。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會臨時會28日進行市政府專案報告，市議員謝美英於質詢捷運工程局指出，過去許多個會期，她提出「配合綠線捷運開發，富台國小遷校」建議案，終於有了進度，張善政市長在三月初親臨現場了解，正式啟動富台遷校、完善富台生活圈願景。

謝美英說，文中五要變更成文小，富台才能遷校，雖然期程很長，慶幸的是，至少起步了。捷工局長劉慶豐表示，富台國小若能遷校成功，對地方是多贏。富台國小校舍老舊已經難以整修，遷校之後腹地更大，對學童們的學習大大加分，原址做為捷開基地，可以帶動附近生活圈的發展。

謝美英指出，市政開發找地困難，若能配合捷開，市府主動詢問站點沿線用地，比如說中山東路家樂福，讓想搭捷開列車的住戶們共同參與，擴大配合地方發展，創造多贏。都發局長江南志表示，文中五用地變更已在程序中，重劃可行性需與地政局及各局處橫向連繫確認，期程審慎樂觀。教育局長劉仲成預估期程，都委會最晚115年會通過文中五變更案，撥用程序大約116年，其他相關作業已經同步進行中。

捷工局計畫原校地將興建1棟24層商辦大樓及2棟19層住宅大樓地下開挖停車場，並規畫轉乘停車空間。謝美英強調，富台國小附近都是接近40年、50年的老舊透天，完全沒有汽車停車空間，希望未來規畫停車空間不是只提供給轉乘使用，需要釋放部份比例給附近住戶優先承租。