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桃園經發局「脆皮燒肉節」引熱議　市議員謝美英批擅挪預算舉辦

▲桃園經發局「脆皮燒肉節」引熱議

▲「桃園脆皮燒肉爭霸賽」於上(10)月中旬舉行。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英22日質疑市府多頭馬車，今年經發局舉辦「桃園脆皮燒肉爭霸賽」號稱推廣黑毛豬，但黑毛豬是農業局的業務，讓大家摸不著頭緒！市府經發局回應：「桃園黑毛豬」相當有名，加上近年來市面上出現許多台式脆皮燒肉店家，又是全國沒辦過的品項，因此該局透過公開廚藝競賽方式選出優質店家。

謝美英說，由經發局舉辦的「桃園脆皮燒肉爭霸賽」於上(10)月中旬舉行，但在預算書裡完全找不到這筆經費，搞了半天，「脆皮燒肉節」竟是挪用金牌好店好禮跟輔導商圈的經費，且經費高達7、800萬。

▲桃園經發局「脆皮燒肉節」引熱議

令大家不解，為什麼把全面性推廣桃園在地產業的預算挪到脆皮燒肉節？農業局平常辦這麼多農產行銷活動，這次卻丟給經發局辦，為什麼？謝美英質疑，該活動美其名說要推展在地黑毛豬，但除了比賽現場是農業局贊助使用之外，有要求這些店家一定要用黑毛豬嗎？實際又有多少店家是使用黑毛豬呢？大家都知道黑毛豬好吃，但就是比較貴，業者將本求利，真的會採用黑毛豬的數量跟比例有多少？

謝美英說，脆皮燒肉節花800萬辦一場煙火式的活動，倒不如由農業局自掏腰包買來讓學生營養午餐加菜吃，照顧未來主人翁，還能發揮食農教育精神。謝美英要求市府，輔導跟行銷黑毛豬應該由同一個局處辦理，不要搞得四不像，為花錢而花錢。

市府經發局說明：今年桃園脆皮燒肉節預算是由112年統籌分配稅款「疫後強化經濟措施」相關預算餘額辦理活動。預算為新臺幣300萬元，係由桃園好禮好店計畫契約變更新增工項，以往桃園好禮及好店是透過甄選方式選出，而今年希望新增透過公開廚藝競賽方式選出優質店家。

桃園好禮好店計畫執行廠商為財團法人中衛發展中心，為增加競賽活動專業度，將脆皮燒肉節決賽競賽區及36攤硬體及初賽項目，委託曾辦過台北國際牛肉麵節與國際美食競賽經驗的執行廠商聖荷西多媒體製作有限公司。活動當天共有36攤商品販售，其中10攤為脆皮燒肉業者，其餘26攤為好禮及商圈店家。

本次活動初賽是依照業者平日店裡所用的豬五花肉進行比賽，決賽時則由農業局提供黑毛豬五花肉給參賽選手進行比賽。經發局辦理美食競賽推廣脆皮燒肉，是基於本職也是與農業局有著明確分工，兩局合作共同提高桃園養豬戶及脆皮燒肉業者產值及營業收入。

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