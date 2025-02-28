中華齊善功德會228寒冬送暖　桃議員謝美英：用愛關懷地方

▲謝美英(中)肯定許金屯董事長(左)、萌善根協會理事長洪宜琳(右)公益捐贈，關懷地方。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

中華齊善功德會寒冬送暖長達20餘年，今年擴大舉辦，邀請更多團體一起行善，今日於中壢區齊善寺，捐贈萬斤白米、物資給弱勢團體傳愛。桃園市議員謝美英應邀出席捐贈活動，肯定許金屯文教基金會、台灣萌善根協會等公益團體參與，在228這天慶祝濟公活佛聖誕千秋，同時用愛來關懷地方。

▲許金屯董事長表示，「善財禪寺」今年10月於青埔附近月眉路上落成。(圖／記者楊淑媛攝)

許金屯文教基金會董事長許金屯表示，自己供奉濟公活佛，感受活佛慈悲，身為宗教團體一員，自認有責任、義務號召更多善心人士，宣揚志業共創、福田共植、功德共享的共同理念，發揮更大善的力量。因此，從民國97年開始，年年獎勵績優學生及幫助清寒學生完成學業，未來將推動成立「善財基金會」，

除此之外，中華齊善功德會每年舉辦捐血活動，響應挽袖做公益，捐輸熱血。而捐贈白米、物資給弱勢團體的活動，每年定期舉辦兩次，持續20多年不間斷，白米累計達35萬斤，受惠人數破萬人，全是因「堅持」行善要即時的信念。

▲捐贈白米及物資的捐贈和受贈單位人士。(圖／記者楊淑媛攝)

許金屯董事長並感恩年年舉辦的捐贈活動，參與的十方信眾有增無減，今天參與寒冬送暖的單位有：齊善寺聖善行義團，市議員謝美英服務處、桃園市救難防災協會、中華齊善功德會、社團法人台灣萌善根協會，許金屯文教基金會。

而為擴大社會服務，結合善的力量，造福更多的人，齊善寺於桃園青埔附近月眉路上興建的「善財禪寺」亦將在今年10月落成。台灣萌善根協會理事長洪宜琳表示，協會成立以來，每年以專車進行愛心募米，透過送米、送物資，了解各單位的需求，協助資源整合，自108年至今，受贈單位約60個；此外，協會並定期舉辦講座，鼓勵偏鄉孩子，讓他們獲得更多的力量。