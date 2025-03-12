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捷運綠線G28站富台國小遷校現勘　謝美英感謝張善政

▲捷運綠線G28站現勘，謝美英比愛心謝張善政

▲捷運綠線G28站現勘，謝美英比大大愛心感謝張善政。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估」現勘，11日於中壢區富台國小進行。富台國小校友的市議員謝美英對於她在市政總質詢，針對G28站將會座落於富台國小門口，提出市府應全面檢視站體周遭生活機能，同時啟動評估富台國小遷校，獲得市府重視，用雙手比個大大的愛心感謝張善政市長，展現行動力。

▲捷運綠線G28站現勘，謝美英比愛心謝張善政

▲張善政現勘捷運綠線G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估。（圖／記者楊淑媛攝）

謝美英於臉書Po文指出.，富台國小校舍老舊，鄰近中壢一號社宅、北富台社宅，未來又有捷運，人口數、交通流量直線上升。因此，她在上屆任內即提出建言，上個會期總質詢更明確要求市府慎重評估：富台原址未來可做捷運基地，規畫地下停車場，解決地方長期停車位不足問題；學校遷至鄰近的文中用地，給孩子們更好的學習環境，完善富台生活圈，建設地方、嘉惠學子，共創多贏。

▲捷運綠線G28站現勘，謝美英比愛心謝張善政

▲G28站富台地區發展願景。（圖／捷工局提供）

因此，她在市政總質詢提出的這項建議案，感謝張善政市長今天帶領捷工、教育局等相關局處前來現勘，啟動評估。謝美英強調，好的建設、正確的方向，是執政者最需堅持的；而好的建設、正確的方向，是她擔任議員的職責。

張善政表示， G28站將會坐落於富台國小門口，捷運建設將帶動地區繁榮及人口增長，市府則規劃遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地，不僅校園占地面積增加3倍由原先的約1公頃擴增至約3公頃，更使富台國小在未來能夠容納更多該地區新搬入的居民和學童，提供更優良就學環境。

捷運工程局長劉慶豐提到，富台國小原校地將採興建1棟24層商辦大樓及2棟19層住宅大樓方式，而地下約4至5層規畫轉乘停車空間，及與交通局共同出資興建地下停車場，解決停車空間不足原因。

另外，其周邊已有規劃2處土開基地，透過納入富台國小用地辦理捷運土地開發，形成3處開發基地串聯，提升富台地區交通及生活機能，創造集文教、居住、商業於一體的優質生活圈，並實踐TOD（大眾運輸導向發展）軌道經濟的綠色人本生活環境。

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