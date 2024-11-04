蔡宗豪關心台南綠線捷運時程　要求電車路邊充電樁回歸市場行情價

▲國民黨台南市議員蔡宗豪針對正生公園啟用不到兩個月，卻如同月球表面、綠線捷運期程及施工方法選擇及路邊智慧充電樁費用高於市場行情價提出質詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南交通一直是許多議員關心的議題，國民黨台南市議員蔡宗豪4日市政總質詢，針對三項交通建設，包含正生公園啟用不到兩個月，卻如同月球表面、綠線捷運期程及施工方法選擇及路邊智慧充電樁費用高於市場行情價，向黃偉哲市長及交通局質詢。

蔡宗豪指出，正生公園停車場啟用不到兩個月，花費8.3億經費，地面卻滿目瘡痍，直批市府是不是驗收放水？市府及交通局都認為還有改善空間，會列為缺失項目要求廠商改善，承諾會在年底之前改善完成。

其中蔡宗豪也非常關心綠線捷運，年初交通局預計年底會將可行性評估送出，詢問交通局長王銘德是否能如期送出？若是時間拖延後續物價及人力成本上漲，恐會導致捷運建置困難。交通局長王銘德回應，目前顧問公司正在評估高架及部分潛盾地下化，爭取年底達成共識為目標。蔡宗豪提到，在路線上高架右切西門路恐怕有施工上的困難，也請交通局說明潛盾工法的施工方式。交通局回應，高架的路線會面臨侵入民宅範圍，會再將解決方法研議後送至評估。

蔡宗豪也提到，台南路邊智慧充電樁的設置相當好，但是使用率卻很低面臨常態性閒置，研判是因為為防止民眾占用的規費影響。台南電車的路邊充電樁一小時收取規費30元加上充電費用60元，總共是90元，慢充來說一小時可充7度電，換算下來一度電為12.85元，遠高於市場行情價格。使用者付費固然合理，但提供給電車車主的裝置不應收取規費。因為價格，近三個月的路邊停車裝置使用率相當差會十分可惜。請市府研議，若電車連接充電可以自動將規費取消，讓充電費率回歸市場行情價。黃偉哲及交通局承諾，針對智慧充電樁的費用進行通盤檢討。