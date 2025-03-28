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台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

▲嘉義性別平權團隊參訪台東關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉義性別平權團隊參訪台東關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日，台東縣關山鎮的街頭熱鬧非凡，一場別開生面的性別平權交流活動在此展開。嘉義市政府性別平權辦公室組團前來參訪，了解關山鎮如何透過「婦女服務培力計畫」推動在地女性經濟發展，並與當地婦女團體進行深入交流。

關山鎮近年來積極發展女性自主經濟，透過台東縣政府社會處的支持，開設私廚辦桌、微旅行導覽等多元課程，培養婦女們在觀光與餐飲領域的專業技能。本次導覽活動由當地婦女親自擔任解說員，雖是首次帶團，卻表現自信大方，讓參訪團成員留下深刻印象，紛紛表示未來有機會一定會再訪。

關山鎮自2021年參與社會處推動的「45＋幸福加值人生」計畫，鼓勵45歲以上的婦女走出家庭，分享生活經驗並建立情感聯繫。如今，這群婦女更進一步組成導覽團隊，帶領遊客探索小鎮文化，並親手製作美味料理，展現關山的獨特魅力。鎮長彭成豐對此表示，關山鎮的女性以傳統農家婦女居多，透過該計畫，她們不僅能夠分享自身故事，也在學習與實踐中找到新的生活價值。他進一步表示，希望關山能成為參與者的第二個家，歡迎大家常回來。

彭成豐強調，參與該計畫的婦女們透過學習與創作，逐漸展現出自信與活力，甚至出版作品分享個人成長經驗，讓家人與朋友都感到驚艷。這些改變不僅體現了女性的韌性與細膩，也讓社區看見女性在地方創生中的重要角色。

關山女力團代表蘇桂仙指出，團隊成員多為45歲至64歲的婦女，她們挑戰傳統性別分工，積極參與社區經濟活動。本次嘉義市性別平權團隊前來觀摩，對女力團來說是一次難得的學習機會。活動中，參訪團成員透過導覽深入了解關山的歷史、人文與產業發展，最後更品嚐了愛玉、洛神花茶、蘿蔔糕等在地特色料理，進一步體驗關山獨特的私廚文化——「胭脂造咖」。此次活動不僅提升了當地女性的自信心，也讓關山的創新女力經濟模式獲得更多關注與肯定。

▲嘉義性別平權團隊參訪台東關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉義性別平權團隊參訪台東關山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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