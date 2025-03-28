玩科學、學知識！台東縣府推動科學教育扎根　展現學子潛力

▲台東科展嘉年華展現學子潛力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於今28、29日一連兩天在縣立體育館舉辦「第65屆科學展覽會頒獎典禮暨科學嘉年華」，現場除了展現代表台東縣參加全國賽的6件作品，另設置了90個趣味科學遊戲攤位，供大小朋友闖關兌獎。台東縣長饒慶鈴表示，希望透過科學競賽與科學遊戲的方式，培養並提升孩子學習科學的興趣，歡迎對科學有興趣的民眾及學校師生共同參與。

今日活動由卑南國小兒童樂隊演奏開場，在悠揚樂聲中歡迎嘉賓。此屆科學展覽會競爭激烈，共有6所國中及20所國小送件的41件作品參與競賽，並於3月14日在卑南國小進行複審；經16位專家學者從數學、物理、化學、地球科學、生物，以及生活與應用(一)、(二)、(三)等8科中評選出優秀作品，由東海國小、三民國小、東海國中及寶桑國中獲得團體獎，並遴選出6件優秀作品，將於7月代表台東縣參加科展全國賽。

現場同時設置90個有趣的科學闖關遊戲，由國立科學工藝博物館、國家太空中心等中央機關、國立台東大學與國立勤益科技大學、縣內國中小等共30個單位合作。活動內容涵蓋物理、化學、生物、地球科學等多面向，室內有豐榮國小「磁鐵穿透線圈」、豐田國中「液態氮低溫實驗」；戶外則有國立海洋生物博物館「海洋行動餐車」、國立台灣科學教育館「低碳行動電影院」及台東縣「英語行動車」等科學闖關，邀請師生、家長與社區民眾透過實作互動，一起探索與遨遊豐富精采的科學世界。

饒慶鈴表示，縣府致力於推動科學教育，希望透過多元有趣的活動，讓台東的孩子們「從做中學」，提升科學素養。縣府近年積極與各界合作，包括今年與國家科學委員會合作「南迴科普列車」，邀請台東11所學校約500名學生體驗科學探索之旅；今年寒假更首度與高雄師範大學科學教育中心合作舉辦科學營隊，透過動手做及體驗式學習，扎根台東科學教育。

饒慶鈴也勉勵得獎學生持之以恆，在科學研究領域持續精進，期盼在全國科展中大放異采。此外，今年的「優良指導教師獎」頒發給萬安國小唐瑋信、寶桑國中楊惠如及吳若嘉等三位老師，感謝老師們對科學教育的長期奉獻。縣府也將持續推動科學教育，打造充滿創意與發展潛力的學習環境，讓更多學子能夠透過實作與探索，開啟無限的科學可能。

6件代表台東縣參加全國科學展覽會作品：

【國小組】

生物科-東大附小-「蝶對蝶─玉帶鳳蝶擬態行為與環境適應之研究」

生活與應用科學科(一)-初來國小-「學習靠e度」

生活與應用科學科(二)-知本國小-「探討黑水虻蟲糞的再利用」

【國中組】

數學科-東海國中/「蜿蜒曲折」

生活與應用科學科(一)-寶桑國中-「以Scratch為模型規劃最短逃生路線」

生活與應用科學科(二)-東海國中-「「釋」在必得─自釀釋迦醋之探討」