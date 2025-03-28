台東衛生局抽驗清明節應景食品13件　檢驗結果出爐

▲台東縣衛生局抽驗清明節應景食品13件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明節將近，家家戶戶準備祭祀用品，應景食品如潤餅皮、紅龜粿、草仔粿等產品陸續上市，為確保民眾食用安全，台東縣衛生局近期針對縣內超市、大賣場及傳統市場等食品販售場所，進行節慶食品抽驗。此次檢測範圍涵蓋豆干、祭祀糕粿、素三牲禮、春捲等共 13 件產品，並檢驗防腐劑 12 項、過氧化氫及食品衛生標準等指標，最終結果均符合食品安全規定。相關檢驗產品與廠商資訊可至衛生局官網查詢。

台東縣衛生局提醒民眾，在選購清明節應景食品時，應特別留意包裝外觀、色澤及氣味是否異常，並妥善保存食材，建議冷藏或存放於乾燥環境，盡快食用以避免因微生物滋生而影響食品品質。

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此外，衛生局也特別指出，粿類食品主要以糯米製成，質地黏稠、不易消化，提醒家中有年長者或幼兒的民眾，食用時應將食品切成小塊，以降低食道阻塞的風險。同時，腸胃較敏感或消化功能較弱的民眾，應適量食用，以免引起腸胃不適。

為保障食品安全，衛生局建議民眾購買應景食品時，應選擇來源清楚、包裝完整的產品，並留意保存方式，確保在有效期限內食用完畢。特別要避免選購色澤異常、口感過脆或有異味的食品，以降低食品安全風險。

若民眾對於食品安全有任何疑問，可撥打台東縣衛生局食品藥政科食安專線 089-331172 詢問，以確保飲食健康與安全。