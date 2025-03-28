與弟吵架男負氣推輪椅離家　暖警助返家...毛孩一路陪伴

▲警與村長幫助負氣離家身障長者返家並與弟弟握手言和。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3月27日13時30分許，台東縣關山分局鹿野分駐所的警員黃瓊慧、李明憲及馮文威，在巡邏時於台9線機慢車道發現一名75歲劉姓身障長者獨自推著輪椅，身旁還有一隻忠心陪伴的狗。考量長者安全，三名員警主動上前關懷，展現社區警政的溫暖與責任。

經了解，該長者因與同住的弟弟發生口角，一時負氣離家散心。然而，由於其口齒不清，加上仍在氣頭上，無法明確表達住家位置。面對長者的情緒，員警耐心安撫，並細心詢問，在長時間溝通後，長者才緩緩指向回家的方向，但仍無法確切說明住處。

為確保長者安全，三名員警輪流推行輪椅，沿台9線步行約兩公里。途中，剛好遇見村長路過，村長仔細辨認後，認出這名長者為永安村居民，讓員警得以確認其住所。然而，由於距離仍遠，為避免長者過度勞累，員警決定以巡邏車載送長者及其輪椅，最終順利將其平安護送返家。

回到家後，員警與村長一同向劉姓長者及其弟弟耐心勸說，提醒兩人應相互包容體諒，勿因小事爭吵。兩兄弟聽後深表認同與歉意，當場握手言和，化解家庭矛盾。離開前，員警貼心表示，日後會再來探望長者，讓其備感溫暖。村長對員警的細心協助表達感謝，並強調社區與警方的緊密合作，有助於維護居民安全。

關山警察分局表示，此次事件不僅展現員警的熱心助人精神，也體現局長蔡燕明推動社區警政工作的價值。警察不僅是執法者，更是社區的一員，需與地方組織緊密結合，主動發掘並解決問題，共同守護鄉里，確保居民安居樂業。

警方也提醒民眾，若發現可疑人事物，請撥打110報案，或聯繫當地分駐所，警方將迅速處置，以維護民眾生命財產安全。

▲警與村長幫助負氣離家身障長者返家並與弟弟握手言和。（圖／記者楊漢聲翻攝）