全台首艘民船汰舊換新　「天王星21號」首航綠島

▲「天王星21號」首航綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升離島居民的交通品質與安全，台東縣政府推動全國首創的民船汰舊換新計畫，全新客船「天王星21號」28日在富岡漁港正式首航，象徵台東往返綠島的海運服務進入新時代。縣長饒慶鈴表示，台東率全國之先推動民船汰舊換新計畫，預計汰換五艘舊船，不僅縮短航程時間，還能為旅客提供更舒適、安全、環保的航行體驗。

台東縣長饒慶鈴強調，綠島與蘭嶼居民日常往返及旅客觀光高度依賴海運，為改善航班的搭乘品質與安全，縣府積極鼓勵業者汰換舊船，並成功向交通部航港局爭取3億元補助款，推動五艘服務超過25年的老舊客船汰換計畫。今年預計有三艘新船陸續投入營運，而「天王星21號」作為全台第一艘完成汰舊換新的民船，自2月底抵台以來備受矚目，今日正式投入航行。

縣府表示，未來「天王星21號」除服務台東—綠島航線外，也將納入天災應變與緊急疏運調度，若有需要，將配合交通部執行蘇花海運備援等任務。此外，為確保離島居民的基本交通需求，該船除旅遊旺季例行航班外，亦將履行六年義務，每年於旅遊淡季提供至少50趟航班，落實離島交通正義，成為提升海運服務的重要里程碑。

負責營運的長杰航運總經理陳忠生表示，「天王星21號」全長37.51公尺、船寬10公尺、總噸位488噸，最高載客量可達352人。所有船員皆通過STCW（航海人員訓練、發證及當值標準國際公約）認證，確保專業素質。此外，船舶建造符合SOLAS（海上人命安全國際公約）客船標準，不僅提升安全性能，亦降低環境污染，提供乘客更安全舒適的航行體驗。

台東縣政府交通及觀光處補充，台東離島擁有豐富的海洋生態資源，縣府致力提升離島旅遊服務品質。繼「天王星21號」今日首航後，民船汰舊換新計畫將持續推進，第二艘「凱旋9號」及第三艘「綠島之星9號」預計今年內陸續投入營運。此外，富岡漁港、蘭嶼開元漁港及綠島南寮漁港等基礎設施升級計畫也同步推進，未來將提升綠島與蘭嶼的旅遊接待能力，為離島海運服務帶來全新發展契機。

▲「天王星21號」首航綠島。（圖／記者楊漢聲翻攝）