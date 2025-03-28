「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

▲「大潤發」名稱將走入歷史。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心在2022年併購大潤發至今2年多，不過市場傳出，「大潤發」3字將走入歷史，預計改名為「大全聯」。全聯董事長林敏雄今（28日）有望證實公布此消息，可能在第3季完成轉換，會員整併方式預計下半年公布。

大潤發於1997年由潤泰集團創立，曾在全盛時期於全台開設24家量販店，年營收突破400億元。全聯則在2021年10月宣布以115億元併購台灣大潤發，經過公平會近9個月的審核，最終在2022年7月1日獲准此併購案，宣布正式併購。

在併購初期，全聯原本計劃採「雙品牌」模式經營，不過全聯經營團隊也與大潤發整合，由全聯總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理，並將大潤發營運處、商品處、行銷處等各部門主管職務，由全聯相關單位的主管兼任。

經過兩年多的磨合，現在決定將大潤發品牌併入全聯，未來全聯將成為存續公司，大潤發的員工和會員也將由全聯概括承接，會員整合計劃預計於下半年公布。

全聯福利中心1998年成立，目前門市超過1200家，去年營收破1800億元，是全台最大規模超市。而大潤發目前量販門市20家，若加計全聯營收，年營收已達2100億元。另外，今年大潤發將在桃園青埔開新店面，預計將以「大全聯」新品牌亮相。