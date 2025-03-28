　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

▲▼內湖大潤發。（圖／記者湯興漢攝）

▲「大潤發」名稱將走入歷史。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心在2022年併購大潤發至今2年多，不過市場傳出，「大潤發」3字將走入歷史，預計改名為「大全聯」。全聯董事長林敏雄今（28日）有望證實公布此消息，可能在第3季完成轉換，會員整併方式預計下半年公布。

大潤發於1997年由潤泰集團創立，曾在全盛時期於全台開設24家量販店，年營收突破400億元。全聯則在2021年10月宣布以115億元併購台灣大潤發，經過公平會近9個月的審核，最終在2022年7月1日獲准此併購案，宣布正式併購。

在併購初期，全聯原本計劃採「雙品牌」模式經營，不過全聯經營團隊也與大潤發整合，由全聯總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理，並將大潤發營運處、商品處、行銷處等各部門主管職務，由全聯相關單位的主管兼任。

經過兩年多的磨合，現在決定將大潤發品牌併入全聯，未來全聯將成為存續公司，大潤發的員工和會員也將由全聯概括承接，會員整合計劃預計於下半年公布。

全聯福利中心1998年成立，目前門市超過1200家，去年營收破1800億元，是全台最大規模超市。而大潤發目前量販門市20家，若加計全聯營收，年營收已達2100億元。另外，今年大潤發將在桃園青埔開新店面，預計將以「大全聯」新品牌亮相。

相關報導

全聯證實大潤發改名「大全聯」！全新LOGO曝光：越直接越好記

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
區桂芝央視受訪遭檢舉　教長：若違反規定可依法懲戒
快訊／台中銀樓被搶20萬金項鍊　黑白搶匪高雄落網
好市多4月1日起「入場新規定」　會員贊成：本來就該如此
快訊／大潤發改名「大全聯」　新招牌曝光
快訊／好市多宣布4／1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場
揪出黃子佼們！網淚憶「只有她」：能拉出暗網裡的人
快訊／640萬賓士起火！　車主董事長身分曝光
科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　平均年薪曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／好市多宣布4／1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

【廣編】泰山75週年話題不斷！搶攻媽祖商機「聯名鎮瀾宮」消費滿額再抽限量金飾

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

全家新推「抹茶霜淇淋」！買再送「皮克敏周邊」優惠一次看

摩斯漢堡「兒童節優惠」來了！紅茶、繪本免費送

媽祖經濟發威！網購盤點熱賣開運金飾、信物　年輕族群也瘋搶

【廣編】清明連假去哪玩？2025 統一集團生活美學館　高雄夢時代盛大登場

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！4月起全台限定門市設置

酥皮升級3.0版！德克士「黑金脆皮雞腿」新上市　會員8折起嚐鮮

70小時慢工細活！網友狂推「瑞穗鮮乳土司」根本神級鮮乳土司

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

快訊／好市多宣布4／1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

【廣編】泰山75週年話題不斷！搶攻媽祖商機「聯名鎮瀾宮」消費滿額再抽限量金飾

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

全家新推「抹茶霜淇淋」！買再送「皮克敏周邊」優惠一次看

摩斯漢堡「兒童節優惠」來了！紅茶、繪本免費送

媽祖經濟發威！網購盤點熱賣開運金飾、信物　年輕族群也瘋搶

【廣編】清明連假去哪玩？2025 統一集團生活美學館　高雄夢時代盛大登場

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！4月起全台限定門市設置

酥皮升級3.0版！德克士「黑金脆皮雞腿」新上市　會員8折起嚐鮮

70小時慢工細活！網友狂推「瑞穗鮮乳土司」根本神級鮮乳土司

新北4號公園爆搶案！假警黑吃黑劫走120萬　被捕還嗆：我分局的

區桂芝央視受訪遭檢舉　教長：若違反規定可依法懲戒

刺青客是強盜！噴辣椒水搶走包包　老闆慘丟1萬...愛貓也嚇跑

快訊／台股收盤大跌348.87點　台積電跌6元至952

「國產3款新休旅」今年攻佔百萬內地盤！瞄準TOYOTA大小雙神車

大谷翔平連2戰開轟　道奇主帥關注精神層面：今年更放鬆

靈鷲山嘉義中心廣結善緣　近百人赴翻轉DNA體驗課程

快訊／梧棲銀樓被搶20萬金項鍊　黑白搶匪逃21hrs高雄落網

《超級機器人大戰Y》2025颯爽登場　粉絲嗨翻：靈壓還在

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師怒：許多人被性侵數百次

【Andy版重生之奪回一切】男1人演3角超有才XD

消費熱門新聞

「大潤發」預計改名為「大全聯」

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市曝光

月底救荷包！全聯、家樂福買1送1

全家合作伊藤園　新推抹茶霜淇淋

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

德克士「黑金脆皮雞腿」新上市

拿坡里189元大披薩平日限定吃

月底省錢！7-11、全家「買1送1」

摩斯漢堡兒童節送紅茶、繪本

「全家x青花驕」7款新品百元有找

咖啡買1送1、抹茶拿鐵10元！超商優惠懶人包

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！

更多熱門

相關新聞

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

「全聯福利中心」併購「大潤發」至今2年多，預計將大潤發改名為「大全聯」。全聯行銷協理劉鴻徵今（28日）證實此消息，並說明命名理念是在找兩名稱共同點，後來發現「越直接、越好記」，LOGO也結合兩者熟悉元素，讓消費者感到不陌生又有新鮮感。

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！

「寶可夢卡片機台」進駐全聯、超商！

月底救荷包！全聯、家樂福買1送1

月底救荷包！全聯、家樂福買1送1

蔡昌憲獨家秘方公開！讓長輩開心一整天

蔡昌憲獨家秘方公開！讓長輩開心一整天

好勁道料理募集開跑　還有加碼好禮等你拿

好勁道料理募集開跑　還有加碼好禮等你拿

關鍵字：

大潤發全聯

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面