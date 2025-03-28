全聯證實大潤發改名「大全聯」！全新LOGO曝光：越直接越好記

▲全聯說明大潤發改名為「大全聯」發想理念，還公布發想LOGO及過程。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「全聯福利中心」併購「大潤發」至今2年多，預計將大潤發改名為「大全聯」。全聯行銷協理劉鴻徵今（28日）證實此消息，並說明，取名理念是在找兩家品牌名稱共同點，後來發現「越直接、越好記」，LOGO也結合兩者熟悉元素，讓消費者感到不陌生，又有新鮮感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全聯說明大潤發改名為「大全聯」發想緣由：越直接，越好記。（圖／記者林育綾攝）

劉鴻徵也說明，大潤發升級為「大全聯」後，將打造社區百貨新體驗，「美商街」結合餐飲、藥妝、鞋類、用品等，成為一站式購物天堂。賣場也有生鮮與熟食、電器、酒類等多元商品，更有多種體驗活動。

▲全聯說明大潤發改為「大全聯」綜效。（圖／記者林育綾攝）

大潤發量販店於1997年由潤泰集團創立，全盛時期在全台達24家，年營收突破400億元。2021年10月，全聯宣布以115億元併購，經過公平會近9個月的審查，於2022年7月1日正式獲准。

併購初期採「雙品牌」模式經營，雖仍保留「大潤發」名稱，但全聯經營團隊早已與大潤發整合。經過兩年多磨合，全聯決定將大潤發品牌正式納入旗下，未來全聯將成為存續公司，大潤發員工與會員也將由全聯概括承接，相關會員整合計劃預計於今年下半年公布。

全聯福利中心自1998年成立至今，門市已突破1200家，去年營收超過1800億元，穩坐全台最大超市地位。大潤發自併入全聯後，目前量販門市仍有20家，並預計於今年在桃園青埔開設新店，屆時將以全新品牌「大全聯」登場。