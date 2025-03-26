【廣編】蔡尚樺現身「超橘世代搖滾派對」與福利熊尬舞！蔡昌憲公開照顧長輩秘訣

▲蔡尚樺與蔡昌憲、福利熊，在「超橘世代搖滾派對」活動中聯手熱跳「三效舞」，瞬間炒熱現場氣氛！

圖、文／利眾公關提供

蔡昌憲不僅會划船、會擺攤，現在竟然還會跟全聯福利熊一起「尬舞」！(23日)蔡昌憲參與全聯攜手保健龍頭公司Haleon共同舉辦「超橘世代搖滾派對」活動。人稱「台灣好青年」的他在現場展現超強親和力和現場長輩打成一片，與「金鐘主持人」蔡尚樺初次搭檔就默契絕佳。蔡尚樺更與蔡昌憲、福利熊聯手熱跳「三效舞」，瞬間炒熱現場氣氛，展現活力！

金鐘主持人蔡尚樺與蔡昌憲首度「雙蔡合體」，默契十足的兩人先是與福利熊一同進行熱烈的「尬舞」活動，為活動帶來滿滿正能量，讓現場橘世代的樂活朋友們笑聲連連。對於活動主題「橘世代搖滾派對」，出身大家族的蔡昌憲表示自己非常有感。因為小時候與姑姑、阿伯等親戚一大家族住在一起，親戚間的感情緊密。他也不禁感嘆時光飛逝，自己也已成了二寶爸，每次回到老家都會發現叔伯姑姑們有年輕的心但是健康力還需要努力！

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台灣步入高齡化社會，更需要注重橘世代健康需求 (45歲以上樂活族)。蔡昌憲在現場大方分享近年來一大發現，強調「吃得好、動得好、消化順暢」就是長輩心情開心、維持健康活力的關鍵。「我以前都想說長輩就是『能吃能睡就好了』，沒想到就像俗語一樣，長輩就像小孩子還愛吃愛玩，其中『好消化順暢』對他們來說也很重要。還好，「我隨身都帶益生菌回家給他們補充、幫助調整體質」，選有專利代謝菌株與青春益生菌株的產品，家中長輩吃了消化好代謝順，人自然青春活力。他自己也與老婆小孩一起吃含有百億好菌與鳳梨酵素的益生菌，全家人一起保養。