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「寶可夢卡片機台」進駐全聯！4月起全台百間門市設置

▲▼ 全聯,實名制,掃碼 。（圖／記者張一中攝）

▲SEGA台灣代理的《寶可夢明耀之星》機台，也將進駐全聯。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

寶可夢粉絲、全台爸媽要小心荷包失血了！由SEGA台灣代理的《寶可夢明耀之星》機台，將於4月2日起全台上市，全聯福利中心也加入機台設置行列，全台北、中、南、東100間門市都能玩到，這台卡片遊戲機，不但能跟寶可夢進行對戰、捕捉寶可夢，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」。

繼在台銷售創下1億張的《寶可夢加傲樂》後，SEGA台灣代理後續機種《寶可夢明耀之星》，將在4月2日全台上市，可以使用在遊戲中獲得的「MEZASTAR卡匣」，享受與強大寶可夢的對戰、捕捉。

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台將進駐全聯。（圖／業者提供）

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台，可以使用在遊戲中獲得的「MEZASTAR卡匣」，享受與強大寶可夢的對戰、捕捉。（圖／業者提供）

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台將進駐全聯。（圖／業者提供）

業者說明，《寶可夢明耀之星》遊戲設計簡單易懂，只需連續按下按鈕，就能與寶可夢對戰，遊戲內融入精美動畫、動感特效和音樂，每一場對戰都充滿驚喜和挑戰。成功捕捉到寶可夢後，該寶可夢會以「MEZASTAR卡匣」的形式釋出，這些卡匣可用於遊戲或收藏。無論是卡片遊戲新手或老手，都能輕鬆上手。

此外，《寶可夢明耀之星》機台也進化，新增可以「合作對戰」兩人同時遊玩的模式，當滿足特定條件時，將會解鎖特殊的「搭檔對戰」模式，讓兩位玩家攜手挑戰強大的寶可夢。若挑戰成功，兩位玩家都能獲得該寶可夢的「MEZASTAR卡匣」。

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台將進駐全聯。（圖／業者提供）

▲機台也新增了可以註冊自己角色的「訓練家ID」功能。（圖／業者提供）

同時機台也新增了可以註冊自己角色的「訓練家ID」功能，玩家只需加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」的官方LINE帳號，即可免費獲得「訓練家ID」，玩家可在機台上查看新的遊戲進度，或記錄對戰的最高分數，讓遊戲體驗變得更有趣。

▲▼《寶可夢明耀之星》卡片機台將進駐全聯。（圖／業者提供）

▲《寶可夢明耀之星》卡片機台將從4月2日上市。（圖／業者提供）

4月2日正式上市之前，SEGA台灣將同步在台北和高雄舉辦《寶可夢明耀之星》先行體驗會！3月27日台北場更邀請百萬YouTuber HowHow與粉絲同樂。只要預先「註冊訓練家ID」並到活動會場，就有機會獲得「路卡利歐」活動卡匣以及新手教學DM，數量有限，送完為止。

《寶可夢明耀之星》機台：點此查詢店鋪

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