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全聯、家樂福月底買1送1！衛生紙零食特價　搶救荷包優惠一次看

▲▼全聯月底省錢優惠。（圖／業者提供）

▲全聯小時達推出月底省錢優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底搶救「荷包君」，全聯、家樂福紛紛祭出多項生活用品、零食、沖泡飲「買1送1」。家樂福多款衛生紙、衛生棉買1送1，可趁便宜囤貨；全聯小時達也推出折扣碼，只要消費滿額，輸入「解救荷包君」現折88元，輸入「春省來了」再送200元。

★全聯

全聯小時達解救消費者荷包，3月28日前單筆滿688元，輸入折扣碼【解救荷包君】就現折88元。另外青年節優惠連發，3月29日、3月30日限時兩天，消費滿99元即享免運，單筆滿329元再贈329福利點。若買滿1000元，只要輸入折扣碼【春省來了】就再送200元。

▲▼全聯月底省錢優惠。（圖／業者提供）

▲全聯小時達滿額輸入折扣碼現折。（圖／業者提供）

而4月2日前，平日還有「春漾購物節」活動，超過300個品項「買1送1」，再贈5%等值福利點回饋，每會員上限500福利點，類別涵蓋休閒零食、飲料沖泡、米油調味品等，可趁機補貨。

★家樂福

家樂福3月優惠大放送，多項個人清潔用品「買1送1」，包含多款衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，單筆購買衛生紙或衛生棉滿599元，還可獲得50元現金折價券，最多可獲得100元。另有零食品牌樂事及卡迪那特價。

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福買1送1優惠大放送。（圖／業者提供）

●衛生紙及衛生棉優惠，包括：

獨家酷洛米包裝，倍潔雅抽取式衛生紙，100抽x24包，特價225元。
倍潔雅瞬抽取式廚房紙巾，100抽x3包，150元買1送1。
靠得住仰菌好棉褲，M至XL 2片，118元買1送1。
靠得住茶樹舒涼沁涼棉系列，10至18片，169元買1送1。
靠得住安全、草本及香氛瞬吸護墊系列，24至30片x2包，129元買1送1。
靠得住草本抑菌及蔓越莓加強版衛生棉系列，8至12片x2包，195元買1送1。
靠得住蘆薈高透氧護墊系列，24至26片x4包，159元買1送1。

▼家樂福獨家衛生紙優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

●零食品牌特價

家樂福針對零食品牌也推出優惠，單筆購買樂事、多力多滋、奇多、話匣子、Popcorners品牌系列商品，滿299元即贈「樂事xZANMANG LOOPY折疊旅行袋」1個，每單限贈3個，全台限量8000個，送完為止。

▼買指定零食品牌，滿299元就送旅行袋。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

零食優惠商品包括：卡迪那洋芋片（日式炒麵、波浪洋芋片、蔥鹽雞肉串）「第二件5折」，萬歲牌米果綜合果系列，198元「買1送1」等。

▼卡迪那洋芋片，第二件5折。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

家樂福近來更獨家引進法國知名鍋具品牌Menastyl，換購價最低99元，相當於市價1折。單筆消費滿500元即贈1點，最低集滿5點即可加價購全套鍋具，全台限量8萬個，換完為止。

春遊商品特賣，4月6日前單筆購買餅乾、洋芋片、點心、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力及肉乾商品滿299元，即贈30元現金折價券及「Menastyl鍋具換購點數1點電子貼紙」。

此外，家樂福獨家限量推出「樂天小熊餅露營摺疊推車組」，內容包括多款小熊餅及露營推車，售價1399元，全台限量3000組。

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福獨家限量推出「樂天小熊餅露營摺疊推車組」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

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