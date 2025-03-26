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【廣編】分享食譜贏「幸福料理金」！快來參加好勁道料理募集賺好禮

▲▼統一,兒童節,好勁道,食譜,全聯,小時達,麵點,MASA。（圖／業者提供）

▲即日起，參加好勁道「麵點餐桌 親子食光」料理食譜募集活動，不僅讓親子餐桌時光更有趣，還能獲得豐富獎勵！

圖、文／好勁道提供

隨著兒童節連假即將到來，除了規劃出遊玩樂，親子料理時光正夯！好勁道首度與全聯小時達「好好吃線上可購式食譜平台」攜手合作，推出「麵點餐桌 親子食光」料理募集活動，邀請大家一起運用100%無人工添加物的好勁道麵條，製作美味麵點料理，親子一起秀廚藝拿大獎！於即日起至4/17活動期間，分享「好勁道」料理食譜並上傳至全聯小時達「好好吃」，就有機會抽中幸福料理金！成功發布一篇食譜即多一次抽獎機會，發文數越多中獎機率越高。

選用單一澳洲黃金小麥製成，採用日式杉木室乾燥熟成工法，好勁道用心打造每一碗麵的Q滑帶勁。其透亮白皙的麵身與穩定的熟成工藝，確保每一口都帶來最佳口感，除了卓越的口感，好勁道也堅持無添加的安心品質，榮獲國際A.A. Clean Label驗證最高等級，保證100%無人工添加物，讓全家人都能放心享用。

好勁道秉持極致品質，成就餐桌上每一碗美味的麵食料理，深受在YouTube上已有185萬訂閱的料理職人MASA主廚所喜愛，成為家庭料理分享的首選麵條。現在運用全聯小時達下單，不只好勁道系列麵條，整桌料理食材都能一次購足，省去出門選購食材的時間，快速外送到家、立即開煮。即日起至4/17活動期間於小時達購買好勁道產品滿額149元，加購指定生鮮雜貨即享150福利點回饋，讓料理過程更輕鬆、省荷包。

食譜募集活動詳情請見：https://pxgo.net/3QSTcE5

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