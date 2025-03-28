北約秘書長警告普丁　攻擊波蘭將面臨「毀滅性反擊」

▲58歲的呂特曾任荷蘭首相，現在則是北約秘書長。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，如果俄羅斯對波蘭發動攻擊，該組織將「全力以赴」保衛盟友。他也對俄羅斯總統普丁發出嚴厲警告，「我們的回應將是毀滅性的」。

《波蘭筆記》（Notes From Poland）報導，呂特訪問華沙時表示，波蘭是北約的「模範盟友」，在國防支出及東翼防禦方面的領導性角色，突顯了聯盟團結對抗俄羅斯威脅的重要性。

呂特指出，波蘭今年國防支出占GDP的4.7%，遠遠超出該聯盟設定的最低標準2%，並且在所有成員國之中居冠。不僅在資金投入方面領先，也積極強化與俄羅斯、白俄羅斯接壤的東部邊境防禦，包括推動「東翼計畫」及全民軍訓，「在日益危險的世界裡，波蘭證明了增加國防開支的重要性。」

呂特直言，俄羅斯仍是北約「最重大且直接的威脅」，針對莫斯科潛在侵略，他重申北約的「集體防禦承諾」，強調任何針對盟友的攻擊，都將招致聯盟強力反擊，「若任何人誤判情勢，試圖挑戰波蘭或北約領土，將面對本聯盟的全部力量。」

北約要求成員國，國防支出至少必須達到GDP的2%，但去年仍有8個國家沒有達標，包括加拿大、葡萄牙、義大利、西班牙、盧森堡、比利時、克羅埃西亞、斯洛維尼亞。