用命換來的6.6萬月薪　北韓援俄士兵傳「上繳四分之三工資」

▲外傳北韓士兵多達四分之三的戰場薪酬要上繳北韓當局。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓派兵支援俄羅斯，北韓士兵在戰場上冒著淪為砲灰的生命危險搏命廝殺，外傳可領月薪2000美元（約新台幣6.6萬元）。只不過如今有消息指出，這些人其實並未領到全薪，多達四分之三的薪酬要上繳北韓當局，甚至還有一票人根本沒拿到薪水。

東亞日報報導，俄羅斯當局支付北韓軍人的薪水，實際上被用在維持包括核開發在內的金正恩政權體制。依據去年韓國國家情報院的說法，被派到俄羅斯的北韓軍人月薪約達2000美元；先前報導稱，由於北韓民生困苦，2000美元至少是當地人均收入的23倍，對北韓軍人而言，無疑是一筆吸引人的鉅款。

只不過精通北韓消息人士26日透露，「派到俄羅斯的北韓軍人平均月薪2000美元，但除了其中400至500美元之外，其餘都上繳北韓當局」。另一名消息人士也說，「據傳還有相當多北韓士兵根本沒領到工資」。

北韓去年10月開始向北韓派遣超過1.1萬名兵力，包括特殊部隊暴風軍團以及偵查總局成員，並在同年11月投入前線，到了今年又曾派上千名兵力。截至目前，據信死傷者已來到4000多人。