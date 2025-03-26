中共傳隨時能鎖台？「能撐幾天」退將分析曝：問題不在軍隊

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，市場關心若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？對此，退役少將栗正傑表示，台灣本身就是個孤島，沒有能源資源，天然氣的儲存量大概只有10天，這問題不是軍隊可以撐多久，而是「民心可以撐多久？」認為那樣的生活，老百姓最多只能撐一個禮拜。

栗正傑25日錄製政論節目《全球大視野》，提到關於「台灣能夠撐多久？」認為這不是軍隊能撐多久的問題，而是「民心可以撐多久？最重要的是民心。」他指出，台灣本身就是一個孤島，沒有能源，以現在的情況來說，天然氣的儲存量大概就是10天。

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可一旦沒有天然氣就不能發電，沒電自然沒水，「台灣現在生活的環境已經跟戰時的環境相悖離了，差很多。」現在民眾都是住在高樓大廈，「誰能忍受三天沒水用？」畢竟沒有電，水就抽不上樓。

所以栗正傑認為，關於「若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？」這個問題，是要問老百姓能忍受幾天這樣子的生活？他也直呼，台灣所有軍力都來自民間，「如果沒有這種作戰精神，台灣最多就是（撐）一個禮拜」，這是從民間的反應來看的。