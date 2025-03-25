美媒稱中共5步驟圍台　顧立雄：中國有這樣的能力「國際不可能坐視」

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於「華爾街日報」報導指中國已做好5步驟封鎖台灣，國防部長顧立雄今（25日）受訪時表示，這是引據CSIS智庫，相關研究都在國防部的可能想定中，中國有這樣的能力，但要提醒大家，一旦中國開啟封鎖行動，對全球影響非常巨大，國際社會不可能坐視不管，國防部會強化自我防衛能力，也要結合友盟力量，以實力嚇阻這樣的情況發生。

對於美媒報導，顧立雄表示，華爾街日報是引據CSIS智庫的研究，這些相關研究，都在國防部的可能想定中，從未輕忽這樣的威脅，也有應對的方案存在，中國有這樣的能力，但要提醒大家，一旦中國開啟封鎖行動，對全球影響非常巨大，貿易量在印太地區超過50%，對全球繁榮跟穩定都會造成衝擊，國際社會不可能坐視不管。

顧立雄指出，面對中國這樣的威脅，國防部強化自我防衛能力，也要結合友盟力量，以實力嚇阻這樣的情況發生，國際社會面對這狀況也不可能坐視，會對中國採取一定行動，這樣的想定本來就在國防部探討範圍內，國軍目的就是面對這樣的狀況隨時做好備戰準備。

至於美國智庫建議台灣相關國安法案加嚴，顧立雄強調，對中國的滲透、統戰、分化行動，勢必要有因應作為，總統才會提出17項措施，也藉由這樣的作為保障社會團結，也增加自我防衛能力、決心。

顧立雄表示，中國事實上一直都有軍事恫嚇、軍機脅迫等等，台灣所要的就是台海和平、維持現狀，而破壞現狀的唯一麻煩製造者，就是中國。