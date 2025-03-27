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澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」！

烏克蘭總統澤倫斯基斷言，羅斯總統普丁「很快就會去世」。（圖／達志／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基斷言，普丁「很快就會去世」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

普丁命不久矣？烏克蘭總統澤倫斯基最近在巴黎與法國總統馬克宏會晤後，針對俄羅斯總統普丁的健康狀況直言，對方「很快就會去世」，並稱「這是事實，到時候一切（戰爭）都將結束」。

綜合外媒報導，儘管普丁一直試圖展現強健形象，但關於他的健康狀況仍是傳言不斷。此名已72歲的俄羅斯領導人，近年出現臉部浮腫、腿部顫抖、眼睛充血等現象，引發外界關注。早在2022年，普丁在與時任國防部長蕭依古會面時，就被拍到身體前傾緊握桌角、言語含糊的畫面，更加深外界對健康的疑慮。此外，普丁頻繁咳嗽、手腳出現不自主抽動，甚至步態蹣跚，均被視為可能患有癌症或帕金森氏症的跡象。

在巴黎的會晤記者會上，澤倫斯基還指責普丁試圖「從內部打擊歐盟」，暗示俄羅斯正於歐盟內部尋求支持者，如匈牙利等國。馬克宏宣布，法國將向烏克蘭提供20億歐元（約新台幣714.4億元）的軍事援助措施，並呼籲俄羅斯無條件接受烏克蘭提出的30天停火協議，同時強調俄方仍展現出「好戰的意圖」。馬克宏表示，「俄羅斯無權對我們提供和將要提供給烏克蘭的支持指手畫腳，也無權設定條件。」

澤倫斯基強調，現在絕不是對俄羅斯減壓或為了和平而削弱團結的時候。澤倫斯基指責俄羅斯拖延衝突，並呼籲對俄方施加更大壓力以結束戰爭。關於戰後的安全保障，他也表示，目前討論具體的歐洲部隊角色為時尚早，但強調任何部署的部隊將主要負責監控局勢、進行聯合訓練，並防止俄羅斯再次發動侵略。馬克宏補充，這些部隊將以和平方式行動，不會直接參與戰鬥。

此外，澤倫斯基指出，普丁害怕俄羅斯社會聲浪，並敦促美國不要讓俄羅斯總統擺脫地緣政治孤立主義。俄羅斯方面則表示，只有在解除對俄羅斯食品和化肥貿易的制裁後，才會開始遵守黑海地區達成的停火協議。澤倫斯基對此表示，希望美國能抵制克里姆林宮的要求，並指出白宮內有人受到俄羅斯觀點的影響，強調「我們不能同意這些觀點」。

馬克宏還提到，提議中的歐洲武裝部隊在未來可能部署到烏克蘭，以應對俄羅斯的攻擊。澤倫斯基和馬克宏都認為，外國部隊在烏克蘭的存在也可提供軍事訓練，也是盟友目前在烏克蘭境外所做的援助措施，以協助烏克蘭對抗俄羅斯更大規模的軍事行動。馬克宏強調，這是一種和平主義的方式，旨在確保執行平協議，並防止俄羅斯再次發動攻擊。

報導稱，相關軍事討論是在巴黎舉行的30個國家峰會之前登場，會議方向為烏克蘭部署部隊的相關提議。英國首相施凱爾和馬克宏一直在推動建立一個歐洲與烏克蘭部隊的聯盟，但美國對此表示冷淡，並未參與相關話題。

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