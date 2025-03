荷蘭街頭持刀攻擊釀6傷！　熱心男「出腿壓制」順利逮人

▲熱心男「出手壓制」順利逮人。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

荷蘭首都阿姆斯特丹市中心27日下午驚傳隨機持刀攻擊事件,地點就發生在觀光客聚集的地標水壩廣場(Dam Square)附近,共造成5人受傷,嫌犯當場遭一名路過男子壓制,而男子在過程中腿部受傷,警方趕抵後也立刻將嫌犯逮捕。

根據BBC報導,阿姆斯特丹警方指出,攻擊事件發生於當地時間下午3時半左右,案發地點鄰近聖尼古拉斯街(Sint Nicolaasstraat)。當時警方接獲多起報案電話,緊急趕往現場後,在市中心多處發現5名傷者,分別受到刀傷,部分情況嚴重。

這名男性嫌犯犯案後試圖逃逸,所幸有路過民眾當場協助壓制,警方隨即將其帶回拘留。協助壓制的男子在過程中腿部受傷,目前正在醫院接受治療,稍後將接受警方訊問。

A true hero emerged today in Amsterdam when a brave bystander tackled and held down a suspect who had just stabbed five people near Dam Square.



Despite the chaos, this individual restrained the attacker until police arrived, likely preventing more harm. pic.twitter.com/8EahxiID8b