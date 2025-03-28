荷蘭街頭持刀攻擊釀6傷！　熱心男「出腿壓制」順利逮人

▲熱心男「出手壓制」順利逮人。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭首都阿姆斯特丹市中心27日下午驚傳隨機持刀攻擊事件，地點就發生在觀光客聚集的地標水壩廣場（Dam Square）附近，共造成5人受傷，嫌犯當場遭一名路過男子壓制，而男子在過程中腿部受傷，警方趕抵後也立刻將嫌犯逮捕。

根據BBC報導，阿姆斯特丹警方指出，攻擊事件發生於當地時間下午3時半左右，案發地點鄰近聖尼古拉斯街（Sint Nicolaasstraat）。當時警方接獲多起報案電話，緊急趕往現場後，在市中心多處發現5名傷者，分別受到刀傷，部分情況嚴重。

這名男性嫌犯犯案後試圖逃逸，所幸有路過民眾當場協助壓制，警方隨即將其帶回拘留。協助壓制的男子在過程中腿部受傷，目前正在醫院接受治療，稍後將接受警方訊問。

A true hero emerged today in Amsterdam when a brave bystander tackled and held down a suspect who had just stabbed five people near Dam Square.



Despite the chaos, this individual restrained the attacker until police arrived, likely preventing more harm. pic.twitter.com/8EahxiID8b — A3N ???? (@swee52767) March 27, 2025

警方後續公布受傷者的身分，包括一名67歲美國女子、69歲美國男子、26歲波蘭男子、73歲比利時女性與一名19歲的當地女子。由於案發地點鄰近王宮（Royal Palace），警方當場拉起封鎖線，一架醫療直升機也緊急降落廣場中央協助救援。

事發當下，現場目擊民眾形容場面混亂，有人聽見尖叫聲，接著整個區域陷入恐慌。根據De Telegraaf報導，一名店員也證實現場充斥著尖叫與奔跑聲。

阿姆斯特丹媒體《Het Parool》引述另一名目擊者說法，當他靠近一名女孩時，有人高喊叫救護車，而那名女孩背部的肩胛骨間竟插著一把刀，畫面相當驚悚。

警方指出，阿姆斯特丹已經15年沒有隨機傷人事件，嫌犯是來自烏克蘭的34歲男子，警方正釐清他犯案動機，不排除「嫌犯可能隨機挑選目標」。

阿姆斯特丹市長哈爾瑟瑪（Femke Halsema）則透過聲明表示，案件調查正在如火如荼進行，當局會全力釐清事件經過。