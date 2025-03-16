天屎降淋！荷蘭大學污水管爆裂　「糞水瀑布狂瀉15分鐘」學生尖叫逃躲

▲荷蘭德爾夫特科技大學污水管線爆裂，大量污水一瀉而下，形成「糞水瀑布」。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

荷蘭德爾夫特科技大學（Delft University of Technology）最近發生嚴重污水管線爆裂事故，大量污水從天花板傾瀉而下，導致土木工程與地球科學院瞬間被糞便淹沒，場面怵目驚心。

綜合外媒報導，這起事件發生於3月11日下午1時15分。當時，土木工程與地球科學院一樓的污水管道突然破裂，導致渾濁的糞水如瀑布般從天花板湧出，嚇得現場學生驚訝尖叫，也有不少同學忍不住大笑，紛紛拿出手機記錄這場「史詩級災難」。

現場目擊者形容，這些「從天而降」的糞水持續流瀉了15分鐘，場面極為噁心。校方發言人也坦言，污水管爆裂的大樓在事發當時氣味刺鼻、令人難以忍受，「味道不太好聞，這麼說吧，就跟我們上廁所時候會聞到的那樣」，但目前校方已迅速展開清理工作，並更換受損管道。

校方表示，他們也在檢查其他建築的管道是否有更換的必要。據了解，發生事故的建築建於1957年，管道老舊可能是造成此次污水管爆裂的原因之一。目前校方正調查確切事故成因，以防止類似事件再度發生。儘管這起事故的影響嚴重，但校方的教學仍照常進行。