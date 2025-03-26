手術醒來變外國人！17歲少年「母語忘光」只會說英文　全球僅9例

▲ 17歲少年手術醒來忘記母語、認不出爸媽。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭出現一起離奇病例，一名17歲少年膝蓋受傷接受手術，醒來卻完全忘了母語，只能用英文溝通，更堅稱自己人在美國，醫療團隊起初以為是麻醉導致的短暫混亂，但持續數小時仍未改善，請來精神科醫師才被診斷罹患極為罕見的「外語綜合症」（Foreign language syndrome，FLS）。

美媒Live Science報導，這名少年因踢足球時受傷，送往荷蘭一間醫院進行膝關節手術，手術很成功，但他從麻醉中甦醒後卻無法說也聽不懂荷蘭語，甚至不認得父母，只能用英語溝通，並反覆堅稱自己人在美國，但他此前僅在學校上英文課時才會使用英文，也沒有精神疾病史。

護理師起初以為這可能是術後短暫的「甦醒譫妄」（emergence delirium），在麻醉藥效消退時偶爾會發生。但數小時後他仍無法說出荷蘭語，醫療團隊才請來精神科醫師進一步評估。醫師發現少年神智清醒，回答問題時使用帶荷蘭口音的英語，且表現得相當放鬆、專心，後來他開始可以用荷蘭語簡短回答，但明顯仍有困難。

少年被診斷罹患罕見的「外語綜合症」，這種疾病會使患者突然且無意識地使用第二語言，而非母語。術後18小時他已能聽懂荷蘭語，但仍無法說出口，未料隔天朋友前來探病時他突然恢復，可正常使用母語。醫師判斷不需進一步腦部掃描或其他神經心理檢查，他便在手術3天後順利出院。

這起病例發表於《Journal of Medical Case Reports》期刊，目前在醫學文獻中僅有9起類似病例，多為白人男性，從母語切換至使用後天學習的另一種語言，而非典型的雙語人士。研究報告作者表示，「外語綜合症」在兒童身上極為罕見，認為這可能是全球首起正式紀錄的青少年病例。