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荷蘭呼籲民眾準備「72小時緊急避難包」　應付戰爭可能爆發

▲▼緊急避難包,避難包,防災包,防災避難包。（圖／VCG）

▲荷蘭政府建議民眾準備72小時緊急避難包。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭安全與司法部長範韋爾（David van Weel）5日建議，全國民眾應該準備「72小時緊急避難包」，以應對自然災害、網路攻擊，以及發生的戰爭。

歐洲新聞報導，5日發布的內容，實際上是針對一項既有建議的更新。根據既有建議，荷蘭政府建議民眾準備48小時緊急避難包，裡面應該包括現金、罐頭食物、飲水、電池。

易普索（Ipsos I&O）最新一項調查顯示，25%荷蘭公民都有緊急避難包，與2024年的15%相比顯著提升，似乎顯示政府與紅十字會的建議，正在發揮效用。但同一份調查也指出，仍有17%民眾認為沒必要準備緊急避難包。

範韋爾認為，必須讓人們意識到緊急避難包的必要性，他接受荷媒《電訊報》（De Telegraaf）採訪時，以冷戰時期為例，「那時空襲警報響起時，我們知道該做些什麼」，但在柏林圍牆倒塌之後，民防系統瓦解，「整個民間的抵抗能力」也一起消失了。

範韋爾指出，如果發生「真正的衝突」，國家政府可能優先「部署武裝部隊，保衛我們的國家」。在這種情況下，人民必須能夠「盡量在沒有中央政府的情況下」，撐過一段時間。

考慮到烏克蘭局勢發展，以及歐洲安全日益不穩，歐盟領袖正在布魯塞爾會晤，討論增加國防支出。範韋爾指出，如果歐洲不能指望美國全力支持，將變得非常脆弱，「我們正意識到，世界在劇烈改變。」除了建議民眾準備緊急避難包，政府也著手強化5大領域，包括食物與飲水、電力、醫療保健、基礎設施、政府本身。

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