杜特蒂連夜押送荷蘭！　菲總統稱「無關政爭」：履行國際義務

▲小馬可仕強調，逮捕杜特蒂的行動是菲律賓應盡的責任。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於11日在馬尼拉國際機場被警方逮捕。菲律賓總統小馬可仕證實，杜特蒂已被押送至荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），而這項行動是菲律賓作為國際刑警組織（INTERPOL）成員國，所應履行的義務。

綜合外媒報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，載送杜特蒂的專機已於11日晚間11時03分從馬尼拉起飛。他進一步說明，INTERPOL馬尼拉站日前收到ICC發出的正式逮捕令，由菲律賓司法部總檢察長在杜特蒂返抵國內時執行逮捕。

小馬可仕強調，這不僅關係到菲律賓在國際社會中的形象，也是作為民主國家應有的責任，「INTERPOL向我們尋求協助，而菲律賓作為成員國，理應遵守國際承諾。」他指出，若菲律賓拒絕配合，未來在追緝海外逃犯時，恐怕難以獲得INTERPOL的支援。

▲杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）



針對杜特蒂陣營質疑這是「非法拘捕」，小馬可仕回應，整個過程皆符合法律程序，經得起檢驗。外界也關注，這是否與即將於5月登場的期中選舉有關，小馬可仕強調，ICC對杜特蒂掃毒戰的調查早在他上任前就已展開，與本次行動無關。

國際刑事法院（ICC）2021年9月啟動對杜特蒂禁毒戰爭的調查，儘管菲律賓在2019年已退出ICC，但法院仍對菲律賓在成員國期間所發生的罪行擁有管轄權。

ICC的調查指出，杜特蒂的行動可能構成反人類罪，於是發出逮捕令，指控其犯下危害人類罪，他也在11日於馬尼拉國際機場被警方逮捕。

杜特蒂的禁毒政策是他2016年競選總統的重要政見，當時他以強硬打擊犯罪的形象獲得廣泛支持，並在任內兌現了對毒販格殺勿論的承諾。然而，這場禁毒戰爭導致大量法外處決，官方數據顯示有超過6000人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達3萬人。