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南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

▲南投縣政府攜手農會參加2025年東京國際食品展。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府攜手農會參加2025年東京國際食品展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府於3月上旬以「品味南投館」為主題，攜手農會共同參加2025年東京國際食品展(Foodex Japan 2025)，並精選28款包裝精美來自該縣各地的優質農產與特色食品，涵蓋茶葉、咖啡、草藥、醃製果乾、果酒、有台灣人參之稱的「通天草」等多元種類的食品，希望有效提升南投農產及食品業者國際知名度，開拓更寬廣的國際銷售通路和市場。

縣府指出，東京國際食品展作為亞洲最具影響力的食品展覽之一，吸引來自世界各地的食品業者、買家與專業人士共襄盛舉，本次由縣府農業處處長蘇瑞祥親自帶隊，不少國際買家在開幕現場「品味南投館」對南投農產品表現出高度興趣，預期能吸引國際食品進口商、大型連鎖超市、百貨公司、旅宿業者、餐飲業者等專業買家關注，增加合作機會。

▲南投縣政府攜手農會參加2025年東京國際食品展。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，為滿足日本消費者對健康食品的高度關注，本次參展除南投馳名的茶葉和咖啡等，也精選不少來自純淨自然環境的機能性植物，如生長於南投山區的珍貴草本植物「通天草」，擁有高含量的多酚、類黃酮及其他天然植化素，對於維持身體平衡與增強防禦力具有良好的幫助，非常適合日常保健或入菜調理。

此外，現場還展示使用日本食品級茶包的纖纖榖茶，內容物包括薏仁、糙米、蕎麥、黑米、黑豆、黃豆、紅豆等8種原型穀物，能補充身體水分、膳食纖維、維生素B群、植物性蛋白質以及促進血管健康等，其原料單純且無負擔的特性非常符合注重飲食身心平衡的日本文化，適合不同年齡層飲用；縣府說明，總計28款以細膩工藝與匠心巧思呈現極致質感的精選農產品，從視覺、觸覺到味覺，皆能充分營造尊貴的體驗，讓買家與賓客都能感受到南投縣政府誠摯的心意與南投農產的極致風味。

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