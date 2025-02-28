嘉義優鮮前進東京　日本也能買進台灣高品質農特產

▲▼ 嘉義業者將赴日參加東京食品展，同步進駐誠品生活日本橋開拓B2C市場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府開拓國際市場，整合8家優質業者3月11日至14日將前進日本參加亞洲最具規模的東京國際食品展，縣長翁章梁與業者攜手宣布嘉義優鮮品牌進駐日本東京知名通路「誠品生活日本橋」，讓日本消費者輕鬆購入嘉義的高品質農特產。

記者會中邀請業者展示果乾烏魚子、鳳梨酥、阿里山高山茶、精品咖啡、地瓜酥、梅子、果乾、蔬菜脆片、冷凍截切鳳梨及油品等多款特色農產品，樣樣精品，試吃的來賓都讚不絕口。

農業處指出，今年將與日本誠品生活日本橋合作，以「阿里山的美好滋味」為主題銷售16項代表性商品，前進B2C市場擴大銷售版圖。合作計畫從3月1日至7月31日，讓日本消費者品嚐到嘉義頂級農產，感受台灣飲食魅力。

翁章梁表示，縣府積極協助業者參展創造商機，並與新加坡代理商合作銷售嘉義優鮮產品，同時深耕日本市場，不僅推廣嘉義鳳梨，更成功讓產品進駐日本B2C銷售通路，逐步提升國際知名度；嘉義阿里山咖啡目前在日本沖繩試水溫，未來將逐步拓展至日本都會區，讓更多日本友人認識嘉義精品咖啡。

翁章梁強調，農產品上架後，後續加強行銷與推廣力道，才能建立品牌人氣與口碑，期勉業者站穩腳步，開創更多的海外商機。

農業處除了推廣「嘉義優鮮」品牌，嘉義鳳梨在國際市場的表現也極為亮眼，過去兩年穩定出口至日本山口縣、福岡縣和大分縣，去年銷量達750公噸。

縣府3月底將再次前往日本山口縣推廣鳳梨，維持嘉義鳳梨在日本的競爭優勢；4月將再率6家業者參加新加坡國際食品展，持續提升嘉義農產知名度。