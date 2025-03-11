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黃敏惠率「嘉市好店」進軍東京國際食品展　展現優質伴手禮

▲▼ 「嘉市好店」2025東京國際食品展搶商機 嘉義市長黃敏惠秀美學品牌軟實力 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 「嘉市好店」2025東京國際食品展搶商機，嘉義市長黃敏惠秀美學品牌軟實力 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025東京國際食品展（Foodex Japan）於今（11）日在Tokyo Big Sight(東京國際展示場)開幕，嘉義市長黃敏惠今日參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮，嘉義市此行8家「嘉市好店」參展業者組成「產業嘉義隊」現場活力四射，成為展場焦點，嘉義市美食的多元魅力與食力讓大家印象深刻。

▲▼ 「嘉市好店」2025東京國際食品展搶商機 嘉義市長黃敏惠秀美學品牌軟實力 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長致詞時表示，很高興與各縣市政府首長、代表齊聚日本，「台灣隊」一起向國際推薦好物；嘉義市多次參加東京國際食品展，持續提升商品品質、推動數位轉型，精益求精。過程不易，但產業嘉義隊始終不忘「帶著嘉義市好物，與世界交朋友」的初心，以堅持與毅力和滿滿熱情優化產品。想必台灣隊今日也是抱著同樣的心情，無不帶著最好的商品，來到國際與大家見面。

黃敏惠市長也分享，此行前來，不僅嚴選8家嘉市好店參展，為嘉義市好物拓展國際市場商機，8家嘉市好店中更有「皇鶴蜂蜜」、「奮起福米餅」、「湯城鵝行」、「義興嘉釀」4家業者通過日本檢驗，今日下午將在東京誠品生活、名古屋李さんの台灣名物屋台雙城同步開賣，銷售版圖跨出東京，更展現嘉市好店進軍國際的決心。

▲▼ 「嘉市好店」2025東京國際食品展搶商機 嘉義市長黃敏惠秀美學品牌軟實力 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠提到，東京國際食品展是亞洲規模最大的國際食品展覽，每年吸引眾多國際買家與消費者，是臺灣食品業者打入國際市場的重要平台，產業嘉義隊今年讓產品更加升級，帶著A+++再+1的優質商品參展。嘉義市是阿里山的入口門戶，阿里山、甚至於台灣最好的咖啡就在嘉義市，「里響咖啡」正是匯聚精品咖啡的品牌；曾登上Netflix《世界小吃》代表台灣、嘉義市的「林聰明沙鍋魚頭」也參展；禮盒造型精緻的「皇鶴蜂蜜」、重新詮釋台灣米點心的特色，並推出人氣點心的火龍果紅薏仁米磚的「奮起福」，以及「聖保羅烘焙花園」也帶著招牌Q餅前來，義興嘉釀、三光米(股)公司嘉市分公司以及湯城鵝行三家「嘉市好店」，更將人氣商品組合成升級版雞肉飯的「我嘉的伴手禮」-金蔥鵝油拌飯禮盒，進軍日本。歡迎大家走進台灣館、來到嘉義市攤位前，品嚐來自北迴歸線上最優質的美食。

▲▼ 「嘉市好店」2025東京國際食品展搶商機 嘉義市長黃敏惠秀美學品牌軟實力 。（圖／嘉義市政府提供）

外貿協會董事長黃志芳表示，今日能與台灣七縣市首長、代表與中央部會代表齊聚日本，可見東京國際食品展的魅力，以及其作為農產、食品重要國際展售舞台的重要性。相信大家能在此看到最符合市場潮流、國際市場需求的商品，台灣隊信心滿滿，相信會創下佳績。

市府建設處表示，黃敏惠市長堅持每年親自帶領產業嘉義隊參展，為嘉市好物拓展商機。今年進入第三年，業者們也不負眾望，積極打入國際市場，今年同步上架東京與名古屋，展現團隊實力，透過品牌行銷與國際合作，讓更多人認識「嘉市好店」。近年我們推動設計力帶動經濟力，更用品牌力提升競爭力，推出的伴手好物不僅品質好，更有美學、永續的概念，讓「嘉市好店」品牌大提升，主打「安心認證」、「地方特色」，期待能透過國際參展爭取更多機會將台灣嘉義市最好的商品，介紹給日本及國際市場，帶著嘉市好物跟全世界交朋友！

 
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