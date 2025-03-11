黃敏惠推薦金蔥鵝油拌飯禮盒　助嘉市好味走向國際

▲▼ 嘉義市長黃敏惠推薦「我嘉的伴手禮」-金蔥鵝油拌飯禮盒 2025東京國際食品展首度亮相！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025東京國際食品展將在3月11日起，於Tokyo Big Sight東京國際展示場，展開為期4日的盛大展覽會。嘉義市政府力推「我嘉的伴手禮」，10日上午由嘉義市長黃敏惠領軍8家「嘉市好店」業者赴日，與各縣市政府首長共同參與外貿協會在東京皇宮飯店所舉辦台灣館展前記者會。

嘉義市長黃敏惠表示，很高興今日再度帶領嘉市好店業者，參與亞洲規模最大、歷史悠久的東京食品展，抱著「帶著嘉市好物跟全世界交朋友」的初心，向國際市場推薦最具代表性的嘉市好店商品，展示臺灣的美食魅力。

黃敏惠市長特別分享，嘉義市以雞肉飯聞名，我們今年帶來「雞肉飯的升級版」，「我嘉的伴手禮」—嘉義市金蔥鵝油拌飯禮盒（Chiayi City Goose Oil Mixed Rice Gift Box）。禮盒集結了「湯城鵝行」、「義興嘉釀」和「三光米股份有限公司嘉市分公司」等3家「嘉市好店」，產品用台灣產紅蔥頭與鵝油混搭出的「金蔥鵝油」，具有濃郁的黑豆香氣、鹹香甘醇的「厚味油膏」，一起拌入優質的臺農82號米飯，絕對是獨嘉風味！

黃敏惠市長也特別分享，不僅明(11)日，在誠品生活日本橋店就能試吃到「升級版雞肉飯」-金蔥鵝油拌飯的好滋味。繼去年度「皇鶴蜂蜜」成功上架誠品生活後，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品也通過日本檢驗，將一同於誠品生活開賣。嘉市好店，進軍國際，期待拓展商機，讓全世界都能品嚐到獨嘉的好風味。

嘉義市長黃敏惠表示，市府積極打造「嘉市好店」用品牌化、精緻化及國際化的策略，提升在地食品業者的競爭力，產業將從高峰望向高遠，再從高原創造新高峰，讓嘉義市的品牌與世界交朋友，向國際好友認識嘉義。今年除了4家品牌成功上架誠品生活日本橋，同時也跨出東京，在名古屋上架「李さんの台灣名物屋台」，此店的主理人-李桑，同時也是台日文化重要推手，他以美食為媒介，成功推廣台灣文化，成為台日商業與文化交流的橋樑。

嘉義市長黃敏惠也特別在記者會的最後，熱情邀約歡迎大家來展覽館台灣嘉義市攤位，體驗嘉義人的熱情，更歡迎大家來台灣嘉義市走走一起交朋友。

嘉義市政府建設處指出，這次東京參展的8家「嘉市好店」，不僅有組成金蔥鵝油拌飯禮盒的養鵝人家第三代「湯城鵝行」、傳承七十年的好風味「義興嘉釀」，以及承載北迴歸線23.5度的豐饒滋味和最優質的台農82號米的三光米(股)公司嘉市分公司。

還有登上Netflix台灣小吃的「林聰明沙鍋魚頭」推出林聰明經典沙鍋菜湯底，這次還創新推出經典沙茶為基底風味的聰明爆米花，結合鹹香的魚鬆，香氣迷人。「里響咖啡」推出「日出款」咖啡以聞名世界的阿里山日出為設計理念，榮獲了義大利設計大獎及德國紅點產品設計。「聖保羅烘焙花園」的阿里山Q餅及起士Q餅是聖保羅烘焙花園的招牌產品，一款是採用植物肉，另一款則是結合了台灣麻糬的Q彈口感與起司的濃郁風味。「奮起福米餅」用創新手法重新詮釋台灣米點心的特色，推出香蕉米牛奶，及人氣點心的火龍果紅薏仁米磚。「皇鶴蜂蜜」，面對現代民眾求新求變的口味，依照不同的蜜源研發8種不同風味，透過積木瓶造型及精緻的禮盒設計，成為造訪嘉義市旅客必買的伴手禮。