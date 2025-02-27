　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全家便利商店feat.品味南投推新飲品　會員享優惠59元至3／4止

▲全家便利商店與「品味南投」品牌業者Cona`s妮娜巧克力推出全新聯名飲品「Let`s Café x Cona`s草莓白巧可可」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲全家便利商店與「品味南投」品牌業者Cona`s妮娜巧克力推出全新聯名飲品「Let`s Café x Cona`s草莓白巧可可」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全家便利商店與「品味南投」品牌業者的Cona's妮娜巧克力，於本月初共同推出全新聯名飲品「Let's Café x Cona's草莓白巧可可」，上市後即吸引許多消費者嘗鮮、反映熱烈。

縣長許淑華於12日也化身南投巧克力代言大使，前往全家便利商店崗山店舖拍攝短影音，期待以年輕市場新興行銷方式，推廣南投在地高品質巧克力飲品。

▲全家便利商店與「品味南投」品牌業者Cona`s妮娜巧克力推出全新聯名飲品「Let`s Café x Cona`s草莓白巧可可」。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣政府指出，「草莓白巧可可」以南投香草莢與高品質草莓果乾為主要風味，搭配Cona's細膩的白巧克力，融入牛乳打造出香甜濃郁的飲品；凡全家會員於活動期間，至全台FamilyMart店舖Let's Café選購，可享嚐鮮優惠價59元（原價65元），時限至3月4日止，呼籲喜歡巧克力的朋友把握機會，更多優質好物可查詢「品味南投」電商平台網址 https://www.tastingnantou.com.tw/

▲全家便利商店與「品味南投」品牌業者Cona`s妮娜巧克力推出全新聯名飲品「Let`s Café x Cona`s草莓白巧可可」。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府農業處表示，「2025南投巧克力咖啡節」即將登場，歡迎國人響應永續觀光、至南投旅遊，品味在地農業美食，也更加了解南投產業、環境、在地社區等城市發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上次低！　中鋼配息來了
WBCQ沒國光獎金？蔡其昌已發500萬獎勵金 ！選手可獲12
快訊／今年首例腸病毒死亡！伊科11型發病至死亡僅8天
快訊／柯文哲現身！　囚車抵達北院
森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光
快訊／拖斷台澎電纜！中資貨輪船長遭羈押禁見
總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔
快訊／高雄規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」
快訊／13:01南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重現國軍戰鬥訓練場！金門國家公園賈村營區修復　開放自由參觀

全家便利商店feat.品味南投推新飲品　會員享優惠59元至3／4止

台南女力崛起　女化學槽車司機為自己贏得未來

藝群集團董座王正坤醫師　受邀成大企管顧問班授課

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

偽單親新手媽重返職場超憂鬱　南投衛生局籲尋求心理衛生資源

流感疫情持續延燒類流感門診高峰　網友力薦阿嬤防疫神物

富含懷舊、在地、客家、再生元素　國姓農會文創園區重整開幕啟用

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

重現國軍戰鬥訓練場！金門國家公園賈村營區修復　開放自由參觀

全家便利商店feat.品味南投推新飲品　會員享優惠59元至3／4止

台南女力崛起　女化學槽車司機為自己贏得未來

藝群集團董座王正坤醫師　受邀成大企管顧問班授課

愛不分國界！屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

偽單親新手媽重返職場超憂鬱　南投衛生局籲尋求心理衛生資源

流感疫情持續延燒類流感門診高峰　網友力薦阿嬤防疫神物

富含懷舊、在地、客家、再生元素　國姓農會文創園區重整開幕啟用

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

警馬桶廢磚中找到一張帳單！發現他家在裝修　最重判5年罰1500萬

急診鬧醫荒　卓榮泰指示衛福部：周延規劃心理維護、津貼補助

WBCQ沒國光獎金？蔡其昌已發500萬獎勵金 ！選手可獲12天補充役

19立委罷免案可進二階連署　民團首批罷藍委「全壘打」

趙露思被爆將離開經紀公司！閨蜜揭挨打羞辱黑幕…公司1事變更了

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」　7筆津貼今入帳

快訊／今年首例腸病毒死亡！新生兒染伊科11型　發病8天不治

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

地方熱門新聞

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

流感疫情持續延燒網友力薦阿嬤防疫神物

九族櫻花祭228連假起迎最後花況高潮

國姓農會文創園區重整開幕啟用

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

織一片生態綠網　林業保育署台東分署植樹月贈苗資訊搶先看

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

台南女化學槽車司機為自己贏得未來

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉黃偉哲籲銀行合作打詐

新北萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

南投衛生局籲孕產婦注重職場心理健康

藝群集團董座王正坤醫師受邀成大企管顧問班授課

屏東移民署感謝慈善團體關懷外籍人士

228連假台南學甲秘境「老塘湖藝術村」歡迎一遊

更多熱門

相關新聞

NB 993 x JJJJound聯名新鞋登場

NB 993 x JJJJound聯名新鞋登場

廣大鞋迷又有全新夯鞋可以入手了！New Balance 993與adidas SUPERSTAR兩大經典鞋款皆推出全新聯名鞋款，前者與JJJJound合作，以極簡設計與舒適機能打造復古潮流；後者則由陳冠希主理品牌CLOT操刀。

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸

星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸

「品味南投」邀型男主廚直播秀新春創意料理

「品味南投」邀型男主廚直播秀新春創意料理

日本連續爆賣15年「國民洗面乳」

日本連續爆賣15年「國民洗面乳」

關鍵字：

全家便利商店品味南投Cona’s妮娜巧克力聯名

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面