全家便利商店feat.品味南投推新飲品　會員享優惠59元至3／4止

▲全家便利商店與「品味南投」品牌業者Cona`s妮娜巧克力推出全新聯名飲品「Let`s Café x Cona`s草莓白巧可可」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全家便利商店與「品味南投」品牌業者的Cona's妮娜巧克力，於本月初共同推出全新聯名飲品「Let's Café x Cona's草莓白巧可可」，上市後即吸引許多消費者嘗鮮、反映熱烈。

縣長許淑華於12日也化身南投巧克力代言大使，前往全家便利商店崗山店舖拍攝短影音，期待以年輕市場新興行銷方式，推廣南投在地高品質巧克力飲品。

縣政府指出，「草莓白巧可可」以南投香草莢與高品質草莓果乾為主要風味，搭配Cona's細膩的白巧克力，融入牛乳打造出香甜濃郁的飲品；凡全家會員於活動期間，至全台FamilyMart店舖Let's Café選購，可享嚐鮮優惠價59元（原價65元），時限至3月4日止，呼籲喜歡巧克力的朋友把握機會，更多優質好物可查詢「品味南投」電商平台網址 https://www.tastingnantou.com.tw/。

縣府農業處表示，「2025南投巧克力咖啡節」即將登場，歡迎國人響應永續觀光、至南投旅遊，品味在地農業美食，也更加了解南投產業、環境、在地社區等城市發展。