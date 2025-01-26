「品味南投」邀型男主廚直播創意料理　新會員贈500元購物金

▲品味南投多媒體直播空間啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極輔導「品味南投」認證在地農特產業者，提昇行銷自家產品能力，日前啟用多媒體直播空間，首播「主廚創意料理喜迎新春」邀請縣長許淑華與網紅型男主廚陳昆煌聯合主持，運用品味南投認證的精選南投在地食材、現場製作，並同步在「品味南投」Facebook專頁及陳昆煌的粉專分享曝光。

9日首播當天，陳昆煌以其巧手及創意，運用南投縣農會紫蘇梅、苦茶油，草屯鎮農會冠軍米、栗子南瓜、米粉炒，南投縣農產運銷公司香腸、古早味醃肉，小半天休閒農場冬筍，有夠菜芽菜工坊白玉花生芽，萬生科技有機金滑菇、大地有機綜合農場酵素蛋、駿原農場石虎蔬菜箱，當場料理雙喜聚寶鍋燒飯、吉利生菜蝦鬆、黃金南瓜米粉煎等三道佳餚，色香味俱全，吸引眾多粉絲紛紛上線關注。

許淑華說，為能更廣泛且強力地將南投縣優質農特產品推薦給全國的好朋友，決定突破傳統、開闢縣府官方品牌專屬的直播空間，密集透過直播行銷，搶攻習慣線上購物的老中青少消費市場；為鼓勵更多消費者透過 「品味南投」電商平台選購南投縣優質農特產品，凡新加入會員即可獲得500元購物金。

縣府農業處表示，期許新的一年能有更多業者積極申請品味南投認證，通過認證的業者不僅可參與縣府提供的多元輔導資源，也可藉由多媒體直播空間、品味南投電商等多方管道曝光、販售自家產品，讓優質農產品能得到更多關注與認同，品味南投電商平台網址如下 : https://www.tastingnantou.com.tw/。