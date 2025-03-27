民進黨團夜排議場擋藍雙公投　傅崐萁：全武行是選項之一

▲立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院25日晚間處理國民黨所提反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，事後民進黨團要求立法院長韓國瑜為此召開朝野協商，民進黨團也發起在議場前排班，試圖在確認議事錄時，主張上次會議無效，力擋雙公投逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁27日表示，國民黨團尊重韓國瑜，若韓國瑜召集協商，國民黨團會出席，至於明天現場是否要排除民進黨立委，傅崐萁直言，「全武行是選項之一」。

對於25日立院處理2項國民黨提的公投案，民進黨團不滿，並提出三項訴求，第一、要求韓國瑜針對25日院會違法會議，召集朝野協商，討論後續處置；第二、包括韓國瑜在內的藍白立委，都要移送紀律委員會；第三、周萬來和協助的議事人員，違反了公務人員服務法，都要移送公懲會。

對於民進黨團的訴求，以及民進黨團在議場前排班，傅崐萁指出，國民黨團會用審慎的態度面對明天的院會，同時也會看民進黨團的態度，但「全武行是選項之一」，且現在的施政總質詢、大法官人事案、總預算解凍案都還沒有處理，民進黨團還要擋嗎？這些案子被癱瘓，民進黨團要負責嗎？

另，對於公投法若真的被民進黨團阻擋，傅崐萁說，以現在民進黨的態度來看，公投案跟罷免案不可能綁在一起了，但2項公投案國民黨仍會繼續推，就是要讓全國人民看清民進黨的態度，「國民黨會強力對抗到底」。