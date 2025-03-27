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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜出面了！稱「耳朵被吼受傷」　吳思瑤：黃國昌叫都沒事？

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投，25日院會超過表定6點休息時間後，大批藍委、立法院長韓國瑜又回到議場，表決通過兩公投提案逕付二讀，引來爭議。民進黨團27日一早召開記者會，總召柯建銘批評，再怎麼無法無天也不能如此，將要求韓國瑜主持朝野協商，而稍早綠委也直接殺去院長室送出函文，韓國瑜終於出面，並親自收下。對於被質疑昨天人不見，韓國瑜則回應說耳朵被委員吼到受傷。

▲立法院民進黨團要求院長韓國瑜說明。（圖／記者皮心瑀翻攝）

▲立法院民進黨團要求院長韓國瑜說明。（圖／記者皮心瑀翻攝）

▲▼立法院民進黨團要求院長韓國瑜說明。（圖／記者皮心瑀翻攝）

柯建銘上午主持黨團記者會表示，立法院赤化到如同中國人民大會堂，只要韓國瑜維持議事中立，就什麼都沒有，但在藍白集體賣國亡台之際，再怎麼無法無天也不能如此，「韓國瑜你沒有頭髮，上面還有天」，國有國法，全老百姓都在看，民進黨團將發函要求韓國瑜主持朝野協商。

稍早綠委一行人包括黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、立委賴惠員前往院長室要找韓國瑜親送函文，韓國瑜聞聲隨即開門收下，回完辛苦了想要離開，被追問為何昨天找不到人，稱是因為被委員吼到耳朵受傷，吳思瑤隨即抗議，「不要冤枉，黃國昌吼你都沒事」。對此，韓國瑜表示，外賓就要到了，綠委則點頭先讓韓國瑜去忙。

吳思瑤說，國會外交很重要，但遺憾依議事規則，審好的法律、對的預算，不應當違憲亂紀的議案處理，這些更關乎國家的福祉，不過綠營不想影響到外賓接待，並已表達立場，共有三項訴求，第一，週二違法會議表決，不能承認，韓國瑜要有後續處置；第二，針對韓國瑜領導，藍白主導，違反民主程序、國會內規的作為，要送紀律委員會；第三，秘書長周萬來不該曲解規則，配合的議事人員應送公懲會辦理。韓國瑜不要再逃，二公投絕對不能霸王硬上弓，今天因為有外賓，否則韓國瑜應該會再躲。

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