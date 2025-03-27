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區桂枝上央視專訪　陸委會：顧炎武寫《廉恥》前的人都沒廉恥嗎？

▲區桂芝接受《央視》採訪，批總統賴清德狠心。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／台北報導

北一女教師區桂芝近日接受對岸《央視》專訪，批評總統賴清德將大陸定調為「境外敵對勢力」非常狠心。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共機艦天天擾台，區桂芝這時配合中共「黨媒」說出宣傳語言，真的不適合，「說不唸顧炎武的《廉恥》就會沒有廉恥，那在顧炎武寫出這篇文章之前的人都沒有廉恥嗎？」

梁文傑27日在例行記者會上提到，中共強調「黨媒姓黨」，《央視》、《人民日報》跟《新華社》這三大媒體更是黨媒中的黨媒，相信區桂芝應該對《央視》的屬性是很清楚的，也知道《央視》之所以訪問她，是因為她會說出中共想要的東西。

梁文傑指出，作為一個公立高中的老師，新聞每天都報導有共機、共艦飛來飛去，在這個時候去配合對方的黨媒，說出黨媒想要宣傳的語言，真的不適合。

不過，梁文傑也坦言，這件事的主要權責在台北市教育局及北一女中，這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書，還是要由這兩個單位去判斷，「我們也必須要提醒教育人員，根據《教育人員任用條例》第3條，教育人員之任用應注意其品德及對國家忠誠的界限。」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

歐桂枝在受訪時說，政府不應把中共定義為「境外敵對勢力」，害她人在大陸的媽媽變成境外敵對勢力，以後可能不能再去大陸探望母親了。

對此，梁文傑表示，中共對台灣有沒有敵意是客觀的事實，「不然每天飛機那麼多，飛來飛去是在飛什麼？」

梁文傑指出，中共《反分裂法》第7條稱「可以就正式結束兩岸敵對狀態進行談判」，意思對中共來說，兩岸還是敵對狀態，「這個是他們從來沒有否認過的事情，為什麼我們要去替他們否認？他們自己都寫在文件、法條之中，為什麼我們要替他否認？而且是由一個高中老師去否認。」

對於區桂芝批評近年課綱「去中國化」嚴重，梁文傑強調，課綱有沒有「去中國化」他不知道，少了一些文言文他是知道的，但少了一些文言文，並不代表台灣學生的文化素養就會差、就會沒有廉恥，「你說不唸顧炎武的《廉恥》一文就會造成沒有廉恥，那在顧炎武寫出這篇文章之前的人呢？他們都沒有廉恥嗎？」

梁文傑還說，「文言文唸很多，也不代表就真的有品格，秦檜是進士，他的文言文、四書五經，唸得比你我多太多了，但是在中國歷史上，他被視為奸臣。」區桂芝說這些話，都是央視想要聽的、想要宣傳的，這就是為什麼這些話是不適合的。

區桂芝27日接受台灣媒體採訪，表示當初《央視》說要談的是文化教育，最後才問總統賴清德將大陸定調為「境外敵對勢力」的問題，她直接聯想到「親人變敵對勢力」，心理忐忑不安，擔憂又要重回戒嚴時代。

區桂芝說，自己就是老百姓，立刻想到在大陸的媽媽變成「敵對勢力」，將造成艱難處境，「親人變敵對勢力，我們怎麼辦？」

▼區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

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