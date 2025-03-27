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緬懷先烈！花蓮春祭國殤大典盛大莊嚴　徐榛蔚率各界致祭追思

▲▼縣長徐榛蔚率各界代表親赴忠烈祠及軍人忠靈祠向先烈致祭追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚率各界代表親赴忠烈祠及軍人忠靈祠向先烈致祭追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣114年春祭國殤大典27日在花蓮縣忠烈祠及軍人忠靈祠隆重舉行。由花蓮縣長徐榛蔚親自擔任主祭官，偕同吉安鄉長游淑貞、秘書長饒忠、縣府局處首長、各機關、部隊首長及殉職將士遺眷，共同向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。

典禮特別邀請明義國小管樂隊及聲子樂集演奏國歌與儀程相關樂曲，使儀式更加莊嚴肅穆，體現對先烈的無限敬仰。花蓮縣政府每年於3月29日青年節及9月3日軍人節前，舉辦春、秋兩次國殤祭典，以悼念先烈、傳承忠勇愛國精神。

▲▼縣長徐榛蔚率各界代表親赴忠烈祠及軍人忠靈祠向先烈致祭追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國殤祭典歷史悠久，可追溯至抗日戰爭、國共內戰及臺海防衛戰等關鍵時期，無數將士為保衛國家與人民福祉浴血奮戰，捍衛臺灣的安定與和平。花蓮縣忠烈祠與軍人忠靈祠長年奉祀這些忠烈英魂，包括抗戰期間英勇奮戰的將士、戍守臺海的國軍官兵，以及因公殉職、捨身奉獻的英雄。

▲▼縣長徐榛蔚率各界代表親赴忠烈祠及軍人忠靈祠向先烈致祭追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚親自擔任主祭官向英勇犧牲的烈士致上最崇高的敬意與深切的追思。


徐榛蔚表示，國殤祭典不僅是對英烈的致敬，更希望藉此喚起社會對歷史的記憶與國家認同。本次春祭特別邀請慈濟大學附屬高中、上騰工商師生，以及退伍軍人團體與地方社團代表共同參與，透過莊嚴儀式，引領年輕世代認識國家發展歷程，珍惜今日得來不易的和平與繁榮，並將忠勇精神世代傳承。

▲▼縣長徐榛蔚率各界代表親赴忠烈祠及軍人忠靈祠向先烈致祭追思。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為便利民眾緬懷先烈，吉安鄉軍人忠靈祠自即日起至4月6日，每日08:00-16:00開放祭祀服務，並設置祭棚、供桌及統一祭拜區，提供莊嚴肅穆的追思環境。此外，響應環保政策，鼓勵民眾以合掌或鞠躬代替焚燒金紙與炷香，共同維護環境品質，讓祭祀更加環保、安全。

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