2025年祀典興濟宮春祭祝聖大典登場　人間國寶陳啓村參與盛會

▲祀典興濟宮於23日上午10時，舉行「春祭祝聖大典」，慶祝保生大帝聖誕，特別邀請到人間國寶陳啓村老師擔任終獻正獻官。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

祀典興濟宮於23日（農曆2月24日）上午10時，舉行「春祭祝聖大典」，慶祝保生大帝聖誕，適逢府城300年，身為「府城頂大道」的祀典興濟宮，本次大典更顯重要的文化意義。

春祭大典在白河大竹國小十鼓隊氣勢磅礴的鼓聲中揭開序幕，由亭宮吳福春董事長、府城觀星文化藝術基金會侯明福會長、台南市民政局長姜淋煌、謝龍介立委及大竹國小吳錦梅校長主持開鑼儀式，並邀請民政局長姜淋煌擔任初獻正獻官，率領眾多貴賓，包括立法委員陳亭妃、人間國寶陳啓村，以及來自全台各地的交陪境與分靈廟代表，共計約60間宮廟、800餘人，一同參與這場莊嚴隆重的盛事。

本次大典特別邀請到人間國寶陳啓村老師擔任終獻正獻官，陳啓村老師是台灣重要的傳統藝術家，專精於傳統工藝，尤其在傳統神像雕塑方面，擁有極高的造詣，2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎，2014年獲台南市政府登錄為傳統藝術「木工藝」類保存者，2019年獲文化部文化資產局傳統木雕重要匠師保存者登錄，是歷來最年輕的「人間國寶」，2020年獲選文化部「國家工藝成就獎」唯一工藝師殊榮；先後擔任「府城傳統藝學會」、「台灣工藝之家協會」，及「台南美術研究會」等重要藝術團體理事長，推動文化交流不遺餘力，其作品不僅展現了精湛的工藝技巧，更蘊含了深厚的文化底蘊，堪稱為台灣傳統藝術的瑰寶。

亭宮吳福春董事長、府城觀星文化藝術基金會侯明福會長等人，特別感謝高塘中醫診所高國欽院長及永川醫院，在祭典期間蒞臨本亭宮為信眾提供義診服務，充分展現保生大帝懸壺濟世之精神，嘉惠十方信眾，實踐保生大帝慈悲濟世之美德。典禮結束後，在亭宮後方廣場並舉辦平安宴，感謝並宴請所有參與盛會的貴賓與信眾，祝福大家平安喜樂。

祀典興濟宮希望透過本次春祭祝聖大典，不僅為保生大帝祝壽祈福，更期盼能藉此傳承傳統文化，讓更多人認識祀典興濟宮的歷史與意義，共同為府城300年慶祝。