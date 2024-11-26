勿忘八二三！花東戰友協會交流緬懷歷史　展現同生共死同袍情

▲▼「花蓮縣及台東縣八二三戰役戰友協會交流活動」，於花縣府府大禮堂交流及茶敘。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府25日舉辦「花蓮縣及台東縣八二三戰役戰友協會交流活動」，花蓮縣八二三戰役戰友協會理事長林芳榮率理監事等一行人及台東縣八二三戰役戰友協會理事長林文隆帶領台東地區戰友至縣府府大禮堂交流及茶敘，縣長徐榛蔚親自出席接待，會中戰友們一同緬懷八二三戰役歷史並交流所知各縣市會務狀況，展現花東兩縣深厚友誼及密切合作的同袍關係。

徐榛蔚表示，花蓮與台東位處東台灣，人文地理本就一家親，希望台東八二三戰役戰友協會與花蓮常相往來、深化交流，期盼大家盡情享受花蓮的好山好水與人文風情，也和現場的協會會員及寶眷，相約明年台東見。

▲▼縣長徐榛蔚親自出席表示歡迎並關切來訪貴賓。

「家有一老，如有一寶！」徐榛蔚感性說，八二三戰役戰友過去為保家衛國出生入死，如今應好好照顧身體健康，把身體照顧好，家庭就會幸福。八二三戰役是台灣歷史的關鍵時刻，是一場為了爭取自由、民主的神聖戰役，提醒後代子孫在自由及民主的路上必須團結奮鬥。藉由本次聚會，一同傳承這段汗水與血淚捍衛著這片土地自由和民主的歷史，並加強花東兩縣民間社團的合作交流，共創更美好的未來。

此次交流活動使戰友們相互交流、分享回憶，會中戰友們敘述著光榮戰役，更深入瞭解彼此、惺惺相惜，建立更緊密聯繫，花蓮縣書法協會前理事長余國強也到場大筆揮毫寫下「德澤廣被」四字贈與徐縣長，表彰其平時為花蓮鄉親的勤懇付出，最後在彼此祝福聲中，圓滿完成交流活動。