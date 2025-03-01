　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

▲雲林縣政府今日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府昨日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（28）日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者，撫慰家屬的心情，透過敲響和平鐘，體認並珍惜台灣現有的自由民主和平。以音樂撫慰人心，接著由台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣帶領與會者為受難者默哀祝禱，向逝去的生命致上最深的敬意。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、長老教會嘉義中會議長戴乃宣、罹難者家屬代表張宏財等共同敲響和平鐘、一一懸掛祈福風鈴，祈求台灣平安幸福，並向罹難者獻花，儀式隆重莊嚴，撫慰受難者家屬的傷痛，昇華為正面積極的力量。

▲雲林縣政府今日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，228事件至今已經78周年了，我們在古坑綠色隧道228紀年公園追思跟緬懷所有罹難者，撫慰罹難者家屬，同時透過追思會我們省思與檢討，避免重蹈覆轍，我們當團結一致，不分省籍、不分族群、不分黨派，共創雲林與台灣未來的繁榮，也才能夠在國際上更具競爭力。

珍惜台灣現有的自由民主和平，用愛、關懷與包容來讓這個土地上的人民能夠有更好的生活，有更好的經濟產業發展，也期待今日的紀念追思音樂會讓我們心情更加地平靜，並透過敲響和平鐘，期待心中的和平就在現在，未來一片光明祥和，就像今天陽光普照一般。

台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣表示，藉由今天228事件追思會大家當省思，我們要夠堅強要向前走，我們的對手絕對不是國內任何一個政黨，任何一個人，我們每個人都在台灣這塊土地生活，當攜手共同建設台灣，讓台灣愈來愈好，充滿公義、仁愛、和平，更要在國際社會越走越穩。

▲雲林縣政府今日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府辦理「228事件」78週年追思紀念音樂會，敲響和平鐘、一一懸掛祈福風鈴，祈求台灣平安幸福。（圖／記者游瓊華翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部正式揭牌服務

►雲林縣府攜手屏科大見成果　文蛤養殖健康服務計畫助產業升級

►勞動部計畫圓夢！　22歲身障青年侯美秀翻轉人生

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大降55萬！　台灣特斯拉「新Model Y」突襲上架2款全新
澤倫斯基：沒必要向川普道歉　有信心挽回關係
獨／台中新光三越開放員工拿私人物品！　超嚴格規定曝
大S離世滿月　S媽7字感嘆
罷免李坤城竟有139亡者連署　藍嗆：綠執政讓死人都還魂
快訊／台中民宅凌晨火警！　父女受困火場送醫不治
「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

一眼辨識上百樹種幼苗　超強苗圃監工推廣培育原生樹種

呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

台南國中生猝死家屬被指前往撒冥紙　校方誤植更正澄清

台南文化中心《承先啟後》作品引熱議　文化局：規劃配合中心整建評估

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場　黃偉哲邀民眾享鮮甜滋味

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

一眼辨識上百樹種幼苗　超強苗圃監工推廣培育原生樹種

呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

台南國中生猝死家屬被指前往撒冥紙　校方誤植更正澄清

台南文化中心《承先啟後》作品引熱議　文化局：規劃配合中心整建評估

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場　黃偉哲邀民眾享鮮甜滋味

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

川普大罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭　公開質疑美國

驚悚畫面曝！男撞車「擦地滑行」送醫亡　檳榔西施目擊嚇傻

澤倫斯基稱「沒必要向川普道歉」　有信心挽回雙方關係

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

快訊／大谷翔平春訓首打席開轟　棒打學長菊池雄星

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

地方熱門新聞

台南國中生猝死家屬被指撒冥紙校方誤植更正澄清

響應SDGs「新竹潮青年」快來集結！

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

台南文化中心《承先啟後》作品規劃配合中心整建評估

推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場

一家人遊日月潭自行車騎到沒電　警暖救

台南市紀念228事件78週年和平追思會

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

嘉義市地方創生2.0計畫　獲中央補助逾6千萬

桃市二二八事件紀念追思　張善政：謹記歷史教訓

兩個月發生8起死亡交通事故 台東交通大執法

高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流

嘉義縣召開布袋鹽田濕地　保育工作平台會議

更多熱門

相關新聞

台灣官方首次在澳洲辦228活動　駐墨爾本處長：面對真相才能和解

台灣官方首次在澳洲辦228活動　駐墨爾本處長：面對真相才能和解

墨爾本台灣同鄉會、澳亞台灣研究協會與澳台俱樂部28日在澳洲墨爾本舉行「回望二二八：音符中的真相與啟示」，這是澳洲第一次在澳洲紀念228事件，民進黨立委王定宇與林楚茵都受邀發表演說。駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤表示，只有誠實面對真相，才能真正達到和解，讓過去不再是分裂的原因，而是團結守護民主的力量。

雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部揭牌服務

雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部揭牌服務

中共官媒曾嗆「登台不留活口」　曹興誠：不罷藍委228會每天上演

中共官媒曾嗆「登台不留活口」　曹興誠：不罷藍委228會每天上演

雲林縣獲贈1160台念佛機溫暖長輩心靈

雲林縣獲贈1160台念佛機溫暖長輩心靈

不滿法院判決　男至承辦檢察官家中自焚

不滿法院判決　男至承辦檢察官家中自焚

關鍵字：

音樂會雲林228事件撫慰追思雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

台AV女優胎尼「日本二度出道」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

李珠珢抵達台灣「行李標籤露餡」

騎士刷卡超車還回頭狂瞪　秒遭現世報

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面