228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

▲雲林縣政府昨日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（28）日上午於古坑鄉228紀念公園舉行「228事件」78週年追思紀念音樂會，透過音樂追思228事件罹難者，撫慰家屬的心情，透過敲響和平鐘，體認並珍惜台灣現有的自由民主和平。以音樂撫慰人心，接著由台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣帶領與會者為受難者默哀祝禱，向逝去的生命致上最深的敬意。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、長老教會嘉義中會議長戴乃宣、罹難者家屬代表張宏財等共同敲響和平鐘、一一懸掛祈福風鈴，祈求台灣平安幸福，並向罹難者獻花，儀式隆重莊嚴，撫慰受難者家屬的傷痛，昇華為正面積極的力量。

縣長張麗善表示，228事件至今已經78周年了，我們在古坑綠色隧道228紀年公園追思跟緬懷所有罹難者，撫慰罹難者家屬，同時透過追思會我們省思與檢討，避免重蹈覆轍，我們當團結一致，不分省籍、不分族群、不分黨派，共創雲林與台灣未來的繁榮，也才能夠在國際上更具競爭力。

珍惜台灣現有的自由民主和平，用愛、關懷與包容來讓這個土地上的人民能夠有更好的生活，有更好的經濟產業發展，也期待今日的紀念追思音樂會讓我們心情更加地平靜，並透過敲響和平鐘，期待心中的和平就在現在，未來一片光明祥和，就像今天陽光普照一般。

台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣表示，藉由今天228事件追思會大家當省思，我們要夠堅強要向前走，我們的對手絕對不是國內任何一個政黨，任何一個人，我們每個人都在台灣這塊土地生活，當攜手共同建設台灣，讓台灣愈來愈好，充滿公義、仁愛、和平，更要在國際社會越走越穩。

▲雲林縣政府辦理「228事件」78週年追思紀念音樂會，敲響和平鐘、一一懸掛祈福風鈴，祈求台灣平安幸福。（圖／記者游瓊華翻攝）