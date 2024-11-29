緬懷逝者！留存親人記憶　花蓮吉安戶政推出「永恆懷念卡」

▲▼將逝者生前身分證轉化為特製的卡片妥善保留，成為家屬追憶的永久珍藏。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安戶政事務所推出的「永恆懷念卡」服務，讓家屬在辦理親人死亡登記時，選擇將逝者的身分證轉化為特製紀念卡片。該卡片保留了已故者的基本身分資訊，以精美設計和鑲嵌包裝呈現，讓逝者的身分象徵得以妥善保留，成為家屬追憶的永久珍藏。

吉安戶外政事務所表示，紀念卡片具有以下服務特色：

1.身分留存：卡片上保留了已故者的姓名、身分證字號等基本資料，象徵對家屬情感的尊重和永存。

2.獨特設計：卡片融入精心設計的圖案和文字，以質樸但溫暖的風格展示，讓家屬在追憶時感受到情感的溫度。

3.免費製作：吉安戶政事務所提供免費製作服務，家屬僅需在除戶登記時表達需求，便可由戶政人員協助辦理，製作完成後即可領取。

4. 永不久緬懷：此紀念卡片旨在讓家屬於家中安全保管，並作為家庭記憶的一部分，伴隨家人以緬懷故人。

花蓮縣縣長徐榛蔚強調，戶政事務所不僅僅是身分證管理單位，更應是情感交流的橋樑，「永恆懷念卡」的推出，展現了戶政同仁的創意和對家屬的體貼關懷。此服務自即日起開放，對象為在吉安鄉戶政事務所辦理除戶登記的民眾。

有需求民眾可去電或親臨洽詢，將有專人協助解說與辦理。