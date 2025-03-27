國台辦「台獨打手」有林俊言　民眾黨：捍衛中華民國司法獨立

▲針對國台辦點名11名台灣人被舉報「台獨打手」，民眾黨嚴厲搶譴責。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸國台辦官網昨（26）日推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報人員包括台北地檢署3名檢察官林達、林俊言、林俊廷等11人；由於林俊言、林俊廷是負責前民眾黨主席柯文哲案的檢察官，引發綠營支持者熱議，民眾黨今（27日）表示，絕對會捍衛中華民國的司法獨立，民進黨某些政治人物跟中共唱和，是要幫北檢不正訊問、違法濫權背書嗎？

針對國台辦發言人陳斌華點名台灣人被舉報「台獨打手」，民眾黨27日批評，中共設立「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」來恐嚇台灣人，民眾黨嚴厲譴責，並抗議中共恐嚇及打壓台灣人的行為。

民眾黨進一步強調，中華民國是法治國家，絕對會捍衛中華民國的司法獨立，嚴正抗議中共藉由舉報網站來干涉指責，台灣的司法正義，應由台灣人來守護，「至於民進黨的某些政治人物跟著中共唱和，請問是要幫北檢的不正訊問、違法濫權背書嗎？」

民眾黨指出，會堅持捍衛「民主、自由、人權、法治」等普世價值，並持續為司法公正而努力，呼籲中共正視兩岸現實，此舉無助於兩岸間和平交流，更可能成為破壞台海和平穩定的元兇。

陳斌華26日說明，國台辦26日早上8時推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後舉報踴躍，截至下午5時，共收到舉報郵件323封，被舉報人員包括內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等。