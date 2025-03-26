為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統日前將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，遭大陸國台辦批評是「猖狂挑釁大陸」。陸委會表示，中共多年來對台進行文攻武嚇、統戰滲透，明確符合「境外敵對勢力」的定義，呼籲北京當局停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

大陸國台辦今（26）日表示，將兩岸關係等同於「敵對關係」，這是大開歷史倒車、猖狂挑釁大陸、加劇台海緊張局勢，批評賴清德是兩岸和平破壞者、台海危機製造者。

陸委會晚間以書面回應稱，依照「反滲透法」定義，「境外敵對勢力」是指和我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。

陸委會接著強調，中共多年來對台進行文攻武嚇、統戰滲透，已嚴重危害我國家主權與安全，明確符合「反滲透法」對於「境外敵對勢力」的定義。

「中共始終不放棄武力犯台，並持續加大對台複合性施壓，才是造成兩岸關係緊張的根源」，陸委會說，政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化全社會防衛韌性，捍衛國家主權及維護台海和平穩定。

陸委會也再次呼籲北京當局停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

▲富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

另關於八旗文化總編輯富察（李延賀）被大陸以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，國台辦今天稱，當事人已「伏法認罪」，並強調當事人和家屬非常清楚刑期，是民進黨炒作司法個案，污衊大陸司法體系。

陸委會對此指出，本案發生迄今已2年，期間中共有關單位均未對外或對家屬說明李延賀所涉犯之事實、相關證據及司法程序進度，並充分給予當事人及家屬應有的權益保障。

陸委會續指，本案國台辦表示是「公開審判」，但在3月17日才經國台辦對外證實，而這個公開審判的案件，外界卻又是在今日經國台辦勉強吐露後，才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了陸委會日前說過，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服，何來誣衊之說。

陸委會最後稱，本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴陸一定要有風險意識。