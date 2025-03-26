幕後／選議員就不能當！民眾黨拚5月換完地方主委　中央空降藏隱憂

▲民眾黨在柯文哲擔任黨主席期間便決議，想選2026縣市議員的人，不得兼任地方黨部主委，但卻引發地方擔憂中央「空降」人選，地方不一定願意買單。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台中市議員江和樹日前卸下台中市黨部主委，轉交給準備遞補不分區立委的台中市議員陳清龍，而新北市議員陳世軒今（26日）也卸任新北市黨部主委，由前秘書長周台竹接任。之所以會有此異動，是前黨主席柯文哲決定，為避免想選2026縣市議員的人兼任主委，恐將多數資源都灌給自己，因此決定由中央指派地方黨部主委，且必須於今年5月更換完成，但也暗藏「大中央小地方」隱憂，黨內地方人士擔心中央「空降」的人選，若不熟悉地方事務，恐會出現爭議。

怕圖利、資源集中個人 柯文哲任內規定想選議員「不能兼任地方黨部主委」

據了解，民眾黨於柯文哲擔任黨主席任內，因為部分地方黨部出現資源不公等爭議，所以柯文哲就要求想選縣市議員的人，不得兼任地方黨部主委，避免再出現資源都灌給自己等現象，而要求此屆在今年5月前更換完成。據了解，當初柯文哲與秘書長周榆修是希望參考民進黨的經驗，想選舉或爭取連任者不得兼任地方黨部主委。

但民眾黨黨內人士感嘆「只學半套」，因為民進黨地方黨部主委是由黨員票選，然而民眾黨的地方黨部主委將由黨中央指派，引發黨內地方人士擔心「大中央小地方」問題，畢竟若由中央「空降」，倘若該人選沒有地方實務經驗，恐很難跟已有縣市議員的地方接軌；不僅如此，地方黨部主委牽涉2026縣市議員提名，中央指派的人選也不一定能讓地方信服。

▲前民眾黨主席柯文哲任內，為解決部分地方黨部出現資源分配爭議，所以決定要選縣市議員的人，不得兼任地方黨部主委，且必須在今年5月更換完成。（圖／民眾黨提供）

民眾黨共5黨部受影響 黨中央允諾主委人選「得經地方議員答應」

民眾黨地方黨部有現任議員兼任主委的區域，包括台北市黨部（台北市議員張志豪當主委）、新北市黨部（新北市議員陳世軒當主委）、新竹黨部（新竹市議員李國璋當主委）、台中市黨部（台中市議員江和樹當主委），以及彰化縣黨部（彰化縣議員張雪如任主委）；而有意參選嘉義市長的立委張啓楷身兼嘉義黨部主委，但因為並非要選地方議員，所以不受影響。

民眾黨黨中央於3月上旬通知江和樹卸下台中市黨部職務，由另一位黨籍市議員陳清龍接任，這是因為陳清龍列在民眾黨不分區名單第14順位，而民眾黨有「兩年條款」，倘若此任黨主席黃國昌依然要貫徹「兩年條款」，那陳清龍就是「準立委」，不會再選2026地方議員。

▲民眾黨台中市議員陳清龍接任台中市黨部主委。（圖／翻攝自Facebook／陳清龍）

隨後是新北市黨部，黨中央也於近幾天通知要更換主委人選，民眾黨於今（26日）中央委員會中拍板部分黨部主委，除了新北市外，還有桃園市黨部、南投縣黨部、台南市黨部、高雄市黨部、台東縣黨部、金門縣黨部，而新北市由前秘書長周台竹接下黨部主委職務。

不過，新北市黨部可說是民眾黨組織最成功的區域，畢竟民眾黨的陸戰相當薄弱，但選舉又不能只仰賴空戰；據了解，過去有地方組織活動要進行，柯文哲曾私下向黨內表達「先從新北市做做看」，另外由於雙北5名議員（張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、陳世軒）互動密切，倘若台北市有大型活動要舉辦，有時也會找新北市志工協助。

陳世軒今（26日）在臉書表示，「回想接下這個職務時，從幹部到組織架構，我等於把整個新北市黨部打掉重練，組成了現在的這個團隊，熱血、有衝勁、也有很強的向心力。」而自己也努力不讓柯文哲失望，在黨內以全國第一名成績，證明柯沒看錯人，並為民眾黨在新北奠下根基，「我們有優秀的幹部、強大的志工群，這些都讓我自豪，也以新北市黨部團隊為榮」，未來會與周台竹做好交接，儘管卸下主委身份，仍是「新北團隊一份子」，繼續幫周台竹、黃國昌發展新北。

▲民眾黨新北市議員陳世軒今（26日）宣布卸下新北黨部主委職務，未來將由前秘書長周台竹接任。（圖／翻攝自Facebook／陳世軒）

換完台中、新北後，接下來剩下台北、新竹與彰化尚未更換，其中因為台北市是民眾黨擁有最多市議員（共4席）的地方，且為柯文哲曾經執政過的縣市，更是民眾黨想搶攻「1選區1議員」的一級戰區，所以主委要換誰，黨中央與黃國昌必須與現任4席議員做好溝通，否則「雙北年輕世代」共拿下4席中央委員（張志豪、陳世軒、黃瀞瑩、李彥慶）、3席中評委（陳宥丞、簡幸甫、廖志杰），影響勢力不小。

據了解，黨中央目前允諾有現任議員的地方黨部，提出來的主委人選，會與議員討論並徵詢同意。但面對地方人士擔心「大中央小地方」等隱憂，民眾黨發言人吳怡萱回應，地方黨部主委的任命根據黨章第24條、人員徵選及任用辦法第6條，由主席提名，經中央委員會通過後任用，這是透過黨內民主機制聘用，並無「大中央小地方」的問題。

吳怡萱強調，地方黨部主委的任命是一棒接一棒，感謝卸任的主委在過去一年的付出與努力，接下來也會持續找到接棒的人選，持續為民眾黨紮根。

▼民眾黨主席黃國昌（右三）、台北市議長戴錫欽（中）、民眾黨秘書長周榆修（右一）及4名民眾黨台北市議員。（圖／記者林敬旻攝）