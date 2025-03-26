　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

▲▼ 翻攝國台辦網站 。（圖／翻攝 ）

▲大陸國台辦設立新舉報專欄。（圖／翻攝國台辦官網）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國台辦今（26）日發布「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。陸委會對此表示，台灣根本不存在所謂的迫害政治異己，批評中共設置的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果。

對於設置該舉報專欄，國台辦網站說，民進黨當局近期「頻繁打壓迫害政治異己和島內（指台灣）支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士」，更稱有側翼網紅等充當打手、幫凶，鼓勵「受打壓迫害者」進行舉報。

媒體詢問，此舉是否與陸配亞亞遭令限期離境有關？大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上並未正面回應，僅稱會擇期曝光對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子，「請拭目以待」。

▼陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸委員會,陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

就此議題，陸委會回覆《東森新媒體ETtoday》詢問時表示，陸委會在去年中共設置舉報台獨信箱時已經指出，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」。

陸委會當時也提醒過，香港鼓勵舉報的結果，就是接獲75萬條的舉報。鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

陸委會強調，「台灣是一個民主法治的國家，近期有一些極少數的個案都是因為違反了我方的法令規定，行政機關依法處理，同時當事人也可以依法提出相應的司法救濟，根本不存在所謂的迫害政治異己」。

「中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流」，陸委會再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血
快訊／桃園狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫
快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度
「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割
王世堅怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律
退休長輩愛去中國旅遊！　大票曝「1優勢贏日本」
「海巡王子」爆劈腿未成年！　她曝3年前對話：我才國三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸配「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割

美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

午餐只能叫外送！公司規定「整天禁外出」　員工直呼：像坐牢

蘋果豪擲1.3億元！　捐給DeepSeek創辦人母校

美加鬧翻　陸考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議

近5年最強！河北廊坊「4.2級地震」　學生嚇傻：2秒衝出宿舍

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

陸配「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割

美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

午餐只能叫外送！公司規定「整天禁外出」　員工直呼：像坐牢

蘋果豪擲1.3億元！　捐給DeepSeek創辦人母校

美加鬧翻　陸考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議

近5年最強！河北廊坊「4.2級地震」　學生嚇傻：2秒衝出宿舍

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

宜蘭人吃礁溪長榮Buffet享75折　平日再升級北海道雪蟹吃到飽

快訊／桃園情殺！狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

大陸熱門新聞

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

陸配亞亞抵福州機場 數名黑衣男子趨前包圍「陪同」離開

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

陸推「台獨打手幫凶」舉報專線　國台辦回應

陸配亞亞事件　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

非法代孕！17歲少女幫大叔生雙胞

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

走不了！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作

更多熱門

相關新聞

街訪論戰武統亞亞們去留

街訪論戰武統亞亞們去留

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞，因鼓吹武統被廢止居留許可，已於昨(25日)晚間搭機離開台灣，有同樣行徑的小微、恩綺，也必須於3月31日前出境。對於這些「亞亞們」，台灣人是以何種觀點看待她們？ETtoday記者訪問街頭民眾意見，掀起兩方論戰。

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

「亞亞案」影響雙城？蔣這樣說

「亞亞案」影響雙城？蔣這樣說

關鍵字：

台獨陸委會國台辦亞亞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面