陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

▲大陸國台辦設立新舉報專欄。（圖／翻攝國台辦官網）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國台辦今（26）日發布「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。陸委會對此表示，台灣根本不存在所謂的迫害政治異己，批評中共設置的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果。

對於設置該舉報專欄，國台辦網站說，民進黨當局近期「頻繁打壓迫害政治異己和島內（指台灣）支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士」，更稱有側翼網紅等充當打手、幫凶，鼓勵「受打壓迫害者」進行舉報。

媒體詢問，此舉是否與陸配亞亞遭令限期離境有關？大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上並未正面回應，僅稱會擇期曝光對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子，「請拭目以待」。

▼陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

就此議題，陸委會回覆《東森新媒體ETtoday》詢問時表示，陸委會在去年中共設置舉報台獨信箱時已經指出，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」。

陸委會當時也提醒過，香港鼓勵舉報的結果，就是接獲75萬條的舉報。鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

陸委會強調，「台灣是一個民主法治的國家，近期有一些極少數的個案都是因為違反了我方的法令規定，行政機關依法處理，同時當事人也可以依法提出相應的司法救濟，根本不存在所謂的迫害政治異己」。

「中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流」，陸委會再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴陸前應謹慎評估人身安全風險。