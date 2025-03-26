快訊／323封「台獨打手」舉報信　國台辦曝光11人名單有八炯、劉世芳　　

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦官網今（26）日推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，發言人陳斌華稍早公布舉報最新情況，截至今天下午5時，共收到舉報郵件323封，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署3名檢察官，支援「黑熊學院」的曹興誠，網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源（閩南狼）共11人。大陸方面將進一步查核事證，依法追責。

陳斌華指出，國務院台辦政府網站今早8時推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄” 後，備受關注，舉報踴躍。截至今天下午5時，共收到舉報郵件323封。

陳斌華表示，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等。

陳斌華痛批，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫盡「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

最後，陳斌華指出，「我們將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。」

大陸國台辦去年10月宣布新一波「台獨頑固分子」清單，現任民進黨立委沈伯洋、前聯電董事長曹興誠列入，並且對二人與台灣民防組織「黑熊學院」實施懲戒，依法終身追責。這次兩人再度入列「台獨打手」名單。

另外，陸配亞亞事件發酵，先前被國台辦點名台灣網紅八炯這次也遭到舉報，還有網紅閩南狼、內政部長劉世芳也被舉報「台獨打手」。

今天國台辦最新公布「台獨打手、幫凶」舉報專線，陳斌華上午在例行發布會特地指出，主要針對「「某些『台獨』組織、『台獨』分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。對此，我們嚴重關切，必須嚴懲。」