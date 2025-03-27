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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

作家提75學者盲點　對中國軍事威嚇視若無睹！反對亞亞超比例關心

▲▼ 亞亞松機離台。（圖／記者黃克翔攝）

▲陸配亞亞於限期前離台。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

針對近來中配「亞亞」劉振亞因公開主張「武統」，被限期出境，引起中研院院士陳培哲等75位學者發出聯合聲明，批評總統賴清德壓縮台灣的言論自由空間。對此，醫師作家楊斯棓26日發文提出學者們的盲點，他認為言論自由並非國安的免死金牌，「這75位學者對於中國軍事壓力與威嚇，似乎視若無睹，如看日出日落；反倒對一名公開主張武統台灣的陸配，表現出超乎比例的關心與義憤」

楊斯棓以題為「言論自由並非國安免死金牌」發文表示，有必要從國際視角，尤其是美國的實務標準，進行一次冷靜且務實的對照。他說，若劉振亞所處的是美國，其後果恐怕遠不止「限期出境」，而是迅速被列為國安威脅，遭遣返、禁止入境，甚至遭受刑事調查。

楊斯棓說，根據美國《移民與國籍法》（INA）明文規定，外國人若煽動對美國的敵對行為、主張以武力推翻美國政府，或支持敵對國家對美國發動武裝行動，即便尚未付諸實行，也足以構成驅逐理由。美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（DHS）對此類案件，從不寬容。

楊斯棓表示，若一名來自敵對政權的外國人，在美國公開主張「我的祖國應以武力統一美國」，這句話無需搭配炸彈、槍枝或行動計畫，只要公開說出來，就可能立即觸發國安系統的警報。遣返、列入黑名單、終身禁入，正是美國對敵意外來者的常規應對。

反觀台灣政府對劉振亞的處置，楊斯棓說，未進行刑事偵辦，也未即刻驅離，而是依據《入出國及移民法》，認定其言論有危害國安之虞，依法撤銷其居留，限期出境。這樣的處理，在國際民主法治標準中，已屬寬容。

楊斯棓指出，更何況台灣的國際處境特殊，面對的並非抽象的「敵意言論」，而是現實中天天在周邊海空域進行軍演、對台發動認知作戰與軍事恫嚇的政權。然而，這75位學者對於中國軍事壓力與威嚇，似乎視若無睹，如看日出日落；反倒對一名公開主張武統台灣的陸配表現出超乎比例的關心與義憤。

楊斯棓表示，言論自由，當然是民主社會不可或缺的價值。但當言論已經直接挑戰國家存續、主張以外國武力併吞本國，這就不再是「多元意見」，而是破壞民主制度的敵意行為。

他強調，對於主權未被普遍承認、外交空間受限的台灣來說，台灣沒有本錢對這類言論掉以輕心，「我們應該清楚：在自由社會中，不是每一句脫口而出的話都可以如此不負責任」。

●還想看更多...

►75學者轟賴清德限縮言論自由　府：鼓吹對台侵略牴觸言論自由紅線

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